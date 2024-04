Hải Phòng: Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay có gì đặc biệt?

2024 là năm thứ 11 Lễ hội Hoa phượng đỏ được tổ chức và gắn với Kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2023).

Với không gian dành cho tổ chức sự kiện lớn nhất từ trước đến nay (bao gồm cả sân khấu và không gian dành cho khán giả), lượng khán giả mời tăng gấp tăng rất nhiều so với 10 kỳ Lễ hội trước. Ảnh: HPGPV

Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao tiêu biểu đều bám sát chủ đề Lễ hội để làm bừng sáng lên một miền di sản được tổ chức trên nhiều địa bàn thành phố như: Lễ trao nhận Quyết định, Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Đền thờ Lê Khắc Cẩn, huyện An Lão (tại Di tích quốc gia Đền thờ Lê Khắc Cẩn, huyện An Lão); Trưng bày Bảo vật quốc gia ( tại Bảo tàng Hải Phòng); Triển lãm “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản” (tại Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm); Trình diễn di sản văn hoá phi vật thể của thành phố Hải Phòng được UNESCO ghi danh ( tại Quảng trường Nhà hát thành phố); Chương trình "Không gian văn hóa đình làng Hải Phòng xưa" (tại Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đình Hàng Kênh); Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ 2 với chủ đề “Hải Phòng - Sắc màu di sản” (tại Quảng trường Nhà hát thành phố và Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đình Hàng Kênh); Liên hoan nghệ thuật “Đờn ca tài tử” – di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh (tại Quảng trường Nhà hát thành phố); Trưng bày triển lãm sách, báo chủ đề: “Sách kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai” (tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố); Trưng bày ảnh nghệ thuật, mỹ thuật với chủ đề “Hải Phòng - Kết nối miền di sản” (tại Trung tâm Văn hóa thành phố); Biểu diễn Võ thuật cổ truyền và biểu diễn các môn Kéo co, Đẩy gậy; Lễ hội áo dài năm 2024 với chủ đề “Về miền di sản cửa biển” ...