Hải Phòng: Khởi tố tài xế chèn ép, chửi bới, đánh lái xe

Ngày 25/10, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn vừa khởi tố vụ án hình sự, khỏi tố bị can đối với Đường Văn Thiệp (SN 1990, trú tại TDP Tiểu Bàng 2, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) để điều tra xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đường Văn Thiệp.

Thông tin ban đầu, ngày 2/9, qua số điện thoại lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng 0918526559 kèm zalo công bố công khai nhận được hình ảnh phản ánh về việc một xe ô tô màu trắng lạng lách, chèn ép xe đi trên đường tại đường Nguyễn Hữu Cầu, quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo Công an quận Đồ Sơn khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn xác định, ngày 31/8/2024, Đường Văn Thiệp điều khiển xe ô tô BKS 15A-94.214 đánh võng, chèn ép xe ô tô BKS 15A-33.646 trên đường Nguyễn Hữu Cầu, quận Đồ Sơn, Hải Phòng và dừng xe ô giữa đường, chửi bới, đánh lái xe ô tô BKS 15A-33.646.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

