Hải Phòng: Khai báo gian dối để xuất khẩu lậu hàng trăm tấn đồng

Trước đó, tại cảng Hải An (quận Hải An, TP Hải Phòng), Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phối hợp với các đơn vị: Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng), Cục Hải quan Hải Phòng và Công an TP Hải Phòng tiến hành kiểm tra 6 container đã làm xong thủ tục thông quan, chuẩn bị đưa lên tàu HAIAN TIME để vận chuyển đi Thái Lan.

Lực lượng chức năng kiểm tra container vi phạm. Kết quả phát hiện, 6 container trên chứa hợp kim đồng, dạng khối, dạng tấm và dạng vỉ có tổng trọng lượng hơn 168 tấn, trị giá khoảng 30 tỷ đồng.



Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định lô hàng là của Công ty TNHH thương mại và đầu tư NHT (địa chỉ tại phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Tuy nhiên, khi làm thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp này khai báo hàng hóa là gỗ ván ép nhiều lớp, làm từ gỗ keo rừng trồng, xuất xứ Việt Nam.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

