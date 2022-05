Food tour Hải Phòng chỉ có 1 ngày nên đi ăn gì, ở đâu?

Mới đây Sở Du lịch Hải Phòng đã quyết định sẽ phát hành bản đồ Food tour Hải Phòng cho các tín đồ mong muốn trải nghiệm "ăn sập" thành phố Cảng. Đặc biệt các bạn trẻ đang sống và làm việc ở Hà Nội dễ dàng trải nghiệm ẩm thực nơi đây chỉ một ngày, di chuyển bằng tàu hỏa rất thuận tiện. Nói đến đặc sản Hải Phòng không ai có thể bỏ qua món bánh đa cua, nổi tiếng với hai loại: bánh đa cua bể và bánh đa cua đồng. Theo nhiều người gợi ý, một trong những địa chỉ nên ghé qua để thưởng thức món ăn này là 143 ngõ 46 Lạch Tray. Dừa dầm cũng là món ăn vặt ưa chuộng của học sinh Hải Phòng từ khá lâu, nhưng vài năm gần đây mới nổi trên các phương tiện truyền thông. Địa chỉ gợi ý: các khu ăn vặt trên phố Lạch Tray, Lê Lợi, Cát Bi, Quang Trung, Miếu Hai Xã. Nem chua bà cụ 167 Phan Bội Châu cũng là món được nhiều bạn trẻ yêu thích khi đến trải nghiệm ẩm thực Hải Phòng. Bánh bèo là một món ăn vặt đặc biệt nên thử ở Hải Phòng vì nghe tên tuy quen thuộc nhưng hình thức khác hẳn với bánh bèo miền Trung, miền Nam. Địa chỉ gợi ý: chợ Cát Bi, phố Chu Văn An, Lê Lợi, phố Lê Đại Hành. Cháo lòng cô Dung ngõ Đồng Tâm (274 Lạc Tray) cũng là quán ưng nhất được nhiều khách du lịch ghé qua. Bánh đúc tàu Hải Phòng là một món ăn quen thuộc với người dân đất cảng. Với vị dẻo thơm của bột, vị bùi bùi của nhân, món ăn này đã thực sự “chinh phục” được dạ dày của những thực khách khó tính nhất. Địa chỉ gợi ý để thưởng thức món ăn này là 159 Cát Dài. Xôi đỗ đen chợ Lương Văn Can cũng là món ăn được du khách lựa chọn khi đến vùng đất cảng. Giá bể xào chợ Lương Văn Can cũng là món ăn nên thử khi đến trải nghiệm food tour Hải Phòng. Bánh mì que hay bánh mì cay đã trở thành một đặc sản mang thương hiệu Hải Phòng từ lâu. Món ăn thu hút thực khách bởi độ giòn của bánh mì nướng, vị ngọt thơm của patê và chất cay tê tê từ loại tương ớt đặc biệt. Địa chỉ gợi ý để thưởng thức ở một số nơi như: ngõ Khánh Lạp, Hàng Kênh, dọc phố Lê Lợi, Đinh Tiên Hoàng, Minh Khai. Ảnh: Phuong Anh Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

