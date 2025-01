Nhiều Fanpage đưa fake news “1 người được thưởng vì báo vi phạm giao thông“

Mới đây, các fanpage có lượng người theo dõi lớn trên MXH đồng loạt đưa tin thông tin cho rằng một người "được thưởng 50 triệu đồng do báo tin vi phạm giao thông". Thông tin này nhanh chóng lan truyền rộng rãi, gây xôn xao dư luận. Sự việc bắt đầu từ việc các fanpage trích nguồn từ báo VTC News với nội dung: "Thông tin trên được Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội nêu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 chiều nay (3/1)". Đáng chú ý có đoạn trích: "Theo báo cáo, năm vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông duy trì thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông”; qua đó xử lý 2.609 trường hợp vi phạm, phạt 2,7 tỷ đồng". Chỉ trong thời gian ngắn khi thông tin này xuất hiện trên mạng, nó nhanh chóng được các Fanpage lan truyền. Nhiều người đã cho rằng đây là thông tin thật vì các Fanpage này dẫn nguồn từ báo chính thống là VTC News (thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV). Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, một lãnh đạo của Báo VTC News khẳng định rằng thông tin này là hoàn toàn sai sự thật. Đại diện Báo VTC News cho biết, hiện Ban Biên tập báo đang tiến hành các biện pháp cần thiết để thông báo tới độc giả nhằm tránh gây hiểu lầm. Đồng thời, đơn vị cũng đang chuẩn bị các thủ tục để báo cáo cơ quan chức năng nhằm xử lý các nguồn phát tán tin giả (Fake News), thông tin sai sự thật liên quan. Vị lãnh đạo này cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh lan truyền những nội dung không chính xác, gây ảnh hưởng tới uy tín của các tổ chức và gây hoang mang trong dư luận. Dưới các dòng trạng thái đưa tin fake news, nhiều dân mạng cũng để lại ý kiến bất bình. Cụ thể, các tài khoản cho rằng người dùng nên cẩn trọng những thông tin không chính xác. Bên cạnh đó, netizen cũng lên tiếng phản ứng với các chủ fanpage nên dẫn thông tin chính xác từ các đơn vị báo chí chính thông, không nên cắt gọt, xiên xẹo khiến người dùng mạng xã hội có cái nhìn sai lệch. Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Hiện chưa có người dân nào đã được nhận tiền do cung cấp, phản ánh thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, đơn vị này cũng cho biết các trang mạng xã hội và cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật sẽ bị lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

