Hải Dương: Xử phạt nam thanh niên tàng trữ trái phép 898 viên đạn

Mới đây, ông Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 1992, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, tạm trú tại số 938 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương) số tiền 30 triệu đồng do tàng trữ trái phép 898 viên đạn thuộc vũ khí thể tha o.

Tùng cùng tang vật tại cơ quan Công an

Ngoài ra, hình phạt bổ sung tịch thu 800 viên đạn thuộc vũ khí thể thao (số lượng hoàn lại sau giám định) để tiêu hủy. UBND tỉnh Hải Dương giao cho Công an tỉnh Hải Dương chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định.

Trước đó, hồi 10h30 ngày 1/8, tại địa chỉ số 938 Lê Thanh Nghị (phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) ông Nguyễn Thanh Tùng bị phát hiện tàng trữ trái phép 898 viên đạn thuộc vũ khí thể thao (theo Bản kết luận giám định số 5062/KLKTHS ngày 04/8/2022 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an).

Theo quy định tại điểm a, Khoản 5, Điều 11, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Trước đó, như Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin về việc Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án, khới tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tùng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Thông tin từ cơ quan công an, ngày 1/8, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Dương phối hợp với Công an phường Hải Tân, kiểm tra nơi thuê nhà của Tùng ở số 938 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ tại phòng ngủ của Tùng 2 khẩu súng (kết quả giám định là súng trường bán tự động) và 2 hộp đựng 898 viên đạn.

Tùng khai nhận mua 2 khẩu súng và số đạn trên vào năm 2017 của một người ở TP HCM thông qua mạng xã hội với giá 30 triệu đồng. Tùng còn cho biết thêm từ năm 2019 đến khi bị phát hiện bắt giữ, Tùng đã giới thiệu và trực tiếp bán một số khẩu súng săn cho một số người trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc.

Công an TP Hải Dương đã chuyển đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

