Vụ nổ súng liên quan YouTuber Duy Thường: Khởi tố thêm 2 bị can

Ngày 3/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Đức (SN 2000, trú phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) và Hoàng Văn Cường (SN 1998, trú xã Khám Lạm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Hiện Cường đang là bị can bị tạm giam để điều tra trong 2 vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tháng 4/2022 và tháng 6/2022 tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Hoàng Văn Cường và Nguyễn Minh Đức tại cơ quan Công an.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 4/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang chuyển đến.

Trước đó, khoảng 2h30 rạng sáng ngày 8/6, tại tỉnh lộ 293 thuộc thôn Muối, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ xô xát đánh nhau. Hai nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến là nhóm của Hoàng Văn Cường với nhóm của Giáp Văn Đức (SN 1996, trú thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam) khiến 2 người bị thương.

Quá trình điều tra, Công an huyện Lục Nam đã khởi tố 10 bị can về hành vi Gây rối trật tự công cộng, trong đó có Đào Văn Thường (SN 1994, trú xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn) - hay còn được biết đến là YouTuber Duy Thường với hơn 1,3 triệu người đăng ký theo dõi trên YouTube.

Tiếp tục điều tra, cơ quan công an đã vận động các đối tượng có liên quan giao nộp 5 khẩu súng các loại. Kết quả giám định kỹ thuật hình sự kết luận trong 5 khẩu súng trên có 2 khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng. Vụ việc sau đó được bàn giao tới Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang.

Tiếp nhận và xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã xác định Hoàng Văn Cường và Nguyễn Minh Đức cùng có hành vi tàng trữ súng quân dụng. Bản thân các đối tượng không có việc làm và thu nhập ổn định. Cả hai thường xuyên vắng mặt tại địa phương, hay tụ tập, tham gia các vụ việc gây rối, gây mất an ninh trật tự.