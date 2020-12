Hải Dương: Bắt giữ quản lý quán karaoke tàng trữ ma túy, súng tự chế

(Kiến Thức) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra kiốt của Mạc Tuấn Đạt ở phường Cẩm Thượng phát hiện 1 khẩu súng tự chế, đạn và nhiều gói ma túy. Đáng chú ý, Đạt đang quản lý một quán karaoke trên địa bàn huyện Nam Sách.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ đối tượng bị bắt là Mạc Tuấn Đạt (SN 1999, trú tại số 1/21, Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương) để điều tra hành vi tàng trữ vũ khí, tàng trữ ma túy trái phép.



Trước đó khoảng 22h ngày 29/12, Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm theo tuyến địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương tiến hành kiểm tra tại kiốt số 9, đường Tự Đông, phường Cẩm Thương, TP Hải Dương do Mạc Tuấn Đạt quản lý.

Đạt cùng tang vật vụ án tại cơ quan công an.

Tại đây, cơ quan Công an phát hiện Đạt cất giấu trong người 17 gói nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, kích thước (1,5x1,5) cm.

Qua điều tra, đối tượng Đạt khai nhận đó là ma túy (dạng Ketamine) mua của một đối tượng ở khu vực đường tàu, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương với giá 800 nghìn đồng/gói về để sử dụng.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng còn phát hiện đối tượng Đạt tàng trữ 1 khẩu súng tự chế cùng 17 viên đạn (dạng đạn thể thao).

Đối tượng Mạc Tuấn Đạt.

Qua đấu tranh, Đạt khai nhận, súng và đạn được đặt mua trên mạng với giá 3,5 triệu đồng (gồm 01 khẩu súng cùng 01 hộp 50 viên đạn), đến thời điểm bắt giữ, Đạt đã cho bạn bè hơn 30 viên.

Tang vật vụ án.

Được biết, ngoài quản lý kiốt trên, Đạt còn quản lý một quán Karaoke trên địa bàn xã Hồng Phong, huyện Nam Sách. Đối tượng Đạt trước đây đã từng có 01 tiền án về tội cướp tài sản vào năm 2015.

Vụ việc đang được Phòng Cành sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt quả tang 11 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại quán Karaoke