Hải Dương: Vận chuyển tạ pháo trái phép còn tàng trữ súng

Khi đang vận chuyển gần 1 tạ pháo đi tiêu thụ cùng với 1 khẩu súng tự chế, Vũ Văn Phương bị tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 26/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt đối tượng Vũ Văn Phương (SN 1988, trú tại 79A đường An Ninh, phường Quang Trung, TP Hải Dương) do có hành vi vận chuyển gần 1 tạ pháo đi tiêu thụ cùng với 1 khẩu súng tự chế.

Đối tượng Vũ Văn Phương.

Theo đó, vào khoảng 3h sáng 25/1, trên Quốc lộ 37 đoạn thôn Thanh Tân, xã Lê Lợi, TP Chí Linh, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Phương đang điều khiển xe mô tô Yamha, BKS 14K5 - 9812 để vận chuyển 6 thùng cát-tông bên trong có tất cả 56 khối hình hộp, mỗi hộp chứa 36 hình trụ được liên kết với nhau, tổng trọng lượng là 81,7 kg.

Tang vật vụ án.

Qua đấu tranh, khai thác đối tượng Phương khai nhận đây là pháo hoa nổ được vận chuyển thuê từ Bắc Giang về TP Chí Linh, Hải Dương.

Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện Vũ Văn Phương vận chuyển theo 1 khẩu súng tự chế dạng côn xoay có 6 viên đạn và các phụ kiện của dạng súng bắn đạn hoa cải gồm báng súng, ốp nòng súng, nòng súng đã được cưa một phần.

Ngoài vận chuyển tàng trữ pháo trái phép, Phương còn tàng trữ cả súng tự chế. ...cùng một số viên đạn.

Qua điều tra, Phương còn khai nhận đã để 6 bánh pháo và 6 hộp pháo có trọng lượng 37,5kg tại khu vực bờ đê thuộc thôn Tràng Đông, Yên Sơn, Lục Lam, Bắc Giang. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã tiến hành đến địa điểm trên và thu giữ số pháo.

Vụ việc đang được làm rõ…

