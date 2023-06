Hải Dương: TTCP loại bỏ đất y tế trong Khu Công nghiệp Đại An mở rộng

Kết luận Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Hải Dương trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2020 mới đây được Thanh tra Chính phủ công bố nêu rõ, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đại An mở rộng do Công ty TNHH Một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đại An làm chủ đầu tư.

Khu công nghiệp Đại An

Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương tại Văn bản 1059 ngày 7/7/2006, điều chỉnh tại văn bản 1156 ngày 14/7/2014. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 31/5/2007, thay đổi lần thứ 4 ngày 5/7/2019, có diện tích 433 ha tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương và các xã Cẩm Đông, Cẩm Đoài, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.

Tiến độ thực hiện dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư. Giai đoạn 1 diện tích hơn 189 ha, 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất thực địa. Giai đoạn 2 diện tích hơn 227 ha, 24 tháng kể từ ngày bàn giao đất thực địa. Chủ đầu tư đã cơ bản đầu tư xây dựng xong hạ tầng, cho 41 nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất với diện tích 89,5 ha tại giai đoạn 1 và hiện đang tiến hành thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2.

Theo Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 2411 ngày 3/10/2014 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, trong đó có lô đất CC2 có chức năng đất Bệnh viện quốc tế Đại An Việt Nam Canada (đất y tế) là không đúng với chức năng sử dụng đất khu công nghiệp theo quy hoạch được Thủ tướng chấp thuận.

Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đã cấp thay đổi Giấy chứng nhân đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhưng chưa ghi đầy đủ nội dung về tiến độ thực hiện dự án, các ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuê mặt nước theo mẫu quy định tại Thông tư 16 của Bộ KH&ĐT làm căn cứ thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất và kiểm tra tiến độ thực hiện theo dự án đầu tư được phê duyệt.

Sở TNMT tổ chức 3 đợt bàn giao đất tại thực địa cho chủ đầu tư với tổng diện tích hơn 197,3 ha nhưng không xác định cụ thể diện tích từng loại đất thuê (đất công nghiệp, đất giao thông, công cộng) là không đúng quy định tại khoản 3, điều 3, Nghị định 142 ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Từ đó dẫn đến, diện tích đất thuê (phải nộp tiền thuê đất) thể hiện tại các hồ sơ, tài liệu có liên quan không thống nhất. Cụ thể, tại các quy hoạch xây dựng chi tiết, quy hoạch điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là 147,76 ha, tại quyết định cho thuê đất (năm 2008 và năm 2016) là 155,41 ha; bàn giao thực địa là 179,07 ha ( chưa bao gồm 15,91 ha giao theo Quyết định 2351 ngày 25/8/2006. Ký hợp đồng cho thuê 149,98ha; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu là 139,9ha nhưng sau đăng ký biến động lại là 159,52 ha (đã cho thuê 89,5 ha + còn lại 70,2 ha).

Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định 1247 ngày 17/6/2016, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết dịnh 2351 ngày 25/8/2016 giao công ty 159.125,4m2 đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp để cho thuê lại nhưng Sở TNMT chưa tổ chức bàn giao đất thực địa để làm căn cứ kiểm tra, giám sát tiến độ sử dụng đất là chưa phù hợp quy định.

Mặc dù đang trong thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng đơn giá thuê đất KCN Đại An mở rộng áp dụng đối với diện tích cho thuê sau thời điểm 1/1/2006 (bàn giao đất thực địa tháng 11/2009) được phê duyệt tại Quyết định 1496 ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh Hải Dương nhưng đến nay chưa được Cục trưởng Cục thuế tỉnh Hải Dương điều chỉnh lại theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định 46 ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, để xảy ra hạn chế, thiếu sót trên, trách nhiệm thuộc Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực giai đoạn 2016-2020 và thời kỳ có liên quan; Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TNMT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính phụ trách lĩnh vực; Trưởng ban, Phó Ban Quản lý các Khu công nghiệp phụ trách lĩnh vực; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục thuế phụ trách lĩnh vực giai đoạn 2016-2020 và thời kỳ có liên quan, Chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm tra, rà soát lại Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đại An mở rộng đảm bảo về diện tích, chỉ tiêu sử dụng đất, loại đất; loại bỏ đất y tế trong cơ cấu đất khu công nghiệp, xác định cụ thể diện tích đất phải trả tiền thuê tại Khu Công nghiệp Đại An mở rộng. Thực hiện việc điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định của pháp luật làm căn cứ xác định số tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước khi hết thời gian được hưởng miễn, giảm tiền thuê đất. Chỉ đạo các cơ quan chức năng điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đảm bảo đầy đủ thông tin về ưu đãi đầu tư, tiến độ thực hiện dự án và các nội dung khác theo đúng quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Thủ tướng kiểm tra các dự án trọng điểm