Doanh nghiệp Việt nào đứng sau siêu dự án công viên Dược ở Hải Dương?

Ngày 15/2, Thường trực Tỉnh uỷ Hải Dương làm việc với các nhà đầu tư Ấn Độ về việc đầu tư dự án Công viên dược quốc tế tại Hải Dương. Đây là dự án công viên dược có quy mô 960 ha, giá trị kinh phí đầu tư từ 10-12 tỷ USD

Đáng chú ý, đồng hành cùng với các nhà đầu tư Ấn Độ còn có sự tham gia của một doanh nghiệp Việt Nam, CTCP Tập đoàn Phát triển Khu công nghiệp - Đô thị Đại An (Đại An Corp).

Nhà đầu tư Ấn Độ và Đại An Corp ký biên bản quyết định đầu tư công viên dược tại Hải Dương. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương

CTCP Tập đoàn Phát triển Khu công nghiệp - Đô thị Đại An thành lập vào ngày 15/9/2021, do bà Trương Tú Phương (SN 1955) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT.



Đại An Corp có trụ sở chính tại Khu dân cư Đại An II, Phường Tứ Minh, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp là 3.300 tỷ đồng, trong đó CTCP Đại An góp 1.914 tỷ đồng (58%), Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Hạ tầng KCN Đại An góp 981 tỷ đồng (27%); Công ty TNHH Đại Dương góp 231 tỷ đồng (7%); Công ty TNHH Thiên An An góp 99 tỷ đồng (3%); ông Tường Duy Long góp 99 tỷ đồng (3%); Công ty TNHH VH&DV An Thuận góp 66 tỷ đồng (2%).

Đáng chú ý, 3 pháp nhân góp vốn gồm CTCP Đại An, Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Hạ tầng KCN Đại An và Công ty TNHH VH&DV An Thuận đều do bà Trương Tú Phương đứng ra làm người đại diện pháp luật.

Doanh nhân Trương Tú Phương - Chủ tịch Đại An Group. Ảnh: Viettimes

Trong đó, CTCP Đại An thành lập vào năm 2001, có trụ sở chính tại Khu công nghiệp Đại An, km51, quốc lộ 5, Phường Tứ Minh, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương. Công ty có vốn điều lệ ban đầu là 241 tỷ đồng. Sau đó, vào tháng 8/2020, Đại An tăng vốn mạnh lên 678 tỷ đồng.



CTCP Đại An là chủ đầu tư Khu công nghiệp Đại An và Khu công nghiệp Đại An mở rộng (quy mô 603 ha), Khu công nghiệp Lai Cách (135,42 ha) và Khu công nghiệp Minh Đức).

Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Hạ tầng KCN Đại An (Đại An IZD) được thành lập vào năm 2007 và có cùng trụ sở với CTCP Đại An.

Công ty TNHH VH&DV An Thuận thành lập năm 2017 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Một cổ đông khác của Đại An Corp là Công ty TNHH Đại Dương được thành lập vào năm 2007, trụ sở chính tại Khu công nghiệp Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương.

Còn Công ty TNHH Thiên An An thành lập vào tháng 4/2015, có trụ sở tại Khu công nghiệp Đại An, Phường Tứ Minh, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Dự án Công viên Dược phẩm dự kiến sử dụng trên 900ha đất, nằm tại vùng kinh tế động lực của 2 huyện Bình Giang, Thanh Miện (Khu kinh tế chuyên biệt với tổng diện tích khoảng 10.800ha) đang trình Chính phủ phê duyệt. Dự án dự kiến sẽ chia thành 2 giai đoạn với tổng đầu tư lên đến hàng tỷ USD.