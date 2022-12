Hải Dương: Xây loạt nhà xưởng không phép, KPF bị phạt 390 triệu đồng

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản đã ký quyết định xử phạt Công ty TNHH KPF Việt Nam (Lô đất XN2, KCN Đại An mở rộng thuộc địa bàn thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng) số tiền 390 triệu đồng.



Công ty TNHH KPF Việt Nam đã có các hành vi vi phạm hành chính tổ chức thi công xây dựng các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất KPF Việt Nam tại Lô XN2 thuộc Khu công nghiệp Đại An mở rộng không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Cụ thể, KPF Việt Nam đã tổ chức thi công xây dựng công trình nhà xưởng số 7, nhà xưởng số 8 và công trình nhà kiểm tra không có giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 16 của Nghị định 16/2022/NĐ-CP, ngày 28/1/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Do đó, UBND tỉnh Hải Dương đã phạt tiền Công ty TNHH KPF Việt Nam đối với hành vi xây dựng công trình nhà xưởng số 7 là 130 triệu đồng; đối với hành vi xây dựng công trình nhà xưởng số 8 là 130 triệu đồng và đối với hành vi xây dựng công trình nhà kiểm tra là 130 triệu đồng. Tổng số tiền phạt lên đến 390 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH KPF Việt Nam buộc phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 81 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Công ty TNHH KPF Việt Nam có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; MSDN 0800822626 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 20/4/2020, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 14/6/2021. Người đại diện theo pháp luật, đồng thời là Tổng giám đốc là ông CHOI CHANG YOUL, quốc tịch Hàn Quốc.

Trước đó, Thanh tra Sở Xây dựng phát hiện Công ty TNHH KPF Việt Nam tổ chức thi công xây dựng các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất KPF Việt Nam tại Lô XN2 thuộc khu công nghiệp Đại An mở rộng không có giấy phép xây dựng.

Khu công nghiệp Đại An mở rộng do Công ty TNHH Một thành viên Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An làm chủ đầu tư hạ tầng.

