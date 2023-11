Hải Dương: Triệt phá 2 vụ vận chuyển ma túy lớn nhất đến nay

Ngày 24/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Trung (SN 1987, ở 110C Điện Biên Phủ, TP Hải Dương) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo khoản 4, Điều 250, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Phạm Văn Trung

Thông tin ban đầu, ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện Phạm Văn Trung lái xe ô tô đến một địa điểm thuôc đường Điện Biên Phủ nhận 1 kiện hàng (kích thước 25x30x50) cm bên trong nghi chứa chất ma túy .

Lực lượng chức năng đã đưa kiện hàng và yêu cầu Trung về trụ sở Công an phường Bình Hàn (TP Hải Dương) để làm việc. Tại đây, Trung khai nhận số hàng trong kiện hàng là ma túy được gửi từ bên nước Đức về Việt Nam

Tang vật vụ án.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 6 túi nilon; 6 túi giấy bạc; 2 gói giấy màu xanh bên trong đều chứa chất bột màu vàng cát. Kết quả giám định là ma túy, loại MDMA, tổng khối lượng gần 7kg.

Trước đó, ngày 15/6/2023, tại khu vực trước cổng Bưu điện phường Tân Dân (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương), lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Tuân (SN 1987, ở Khu dân cư Giang Hạ, phường Tân Dân, TP Chí Linh) đang có hành vi vận chuyển 1 thùng bìa carton bên trong chứa gần 2kg ma túy tổng hợp loại Ketamine. Số ma túy này được đựng trong 10 túi nilon và 11 hộp giấy bên ngoài có chữ Harroods.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuân

Tuân khai nhận, số ma túy trên được một người gửi từ bên nước Anh về Việt Nam, Tuân nhận số ma túy này chuyển cho người khác để lấy tiền công.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Văn Tuân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo khoản 4, Điều 250, Bộ luật Hình sự.