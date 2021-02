Hải Dương: Thêm một nhân viên quán Karaoke dương tính COVID-19

Ngày 4/1, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, cùng ngày, trung tâm nhận được kết quả xét nghiệm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến bệnh nhân Đ.N.Đ. (BN1851) và là F1 của hai nữ nhân viên Karaoke là V.T.T (BN 1871) và P.T.L. (BN 1872).



Ca nhiễm mới được xác định T.T.T (SN 2004) có địa chỉ tại quán karaoke Tre Vàng (Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng).

Toàn bộ xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng hiện đã được phong tỏa.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, hàng ngày, T. cùng V.T.T và P.T.L. làm nhân viên phục vụ quán karaoke Tre Vàng (Xóm 3, Quý Dương, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương do anh Nguyễn Văn M. (SN 1993 trú tại xóm 3, Quý Dương, Tân Trường) làm chủ quán. Thỉnh thoảng có đến phục vụ tại một số quán Karaoke khác trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (Karaoke MEN ở Khu thương mại dịch vụ Ghẽ, Tân Trường và Karaoke Thanh Thủy, Trường Phú, Karaoke Ngất Ngây quán cùng ở Quý Dương, Tân Trường; ăn tại nhà hàng Cội Nguồn; có đi chợ ở đầu ngõ gần quán Karaoke Tre Vàng. Trong quá trình đi chợ có tiếp xúc nhiều người nhưng không biết là ai do không phải người địa phương.

Ngày 1/2/2021, nữ nhân viên T.T.T được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng (thuộc diện F1 của BN 1871& BN 1872).

Điều tra trường hợp tiếp xúc cho thấy, có 22 trường hợp F1 cùng làm nhân viên quán Karaoke Tre Vàng (xóm 3, Quý Dương, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương) và nhà bà Th. đã được đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệ).

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế đã báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Cẩm Giàng và lực lượng Công an xã, Trạm y tế xã đã thực hiện phong tỏa quán Kareoke Tre Vàng; phun khử trùng toàn bộ xung quanh nhà hàng bằng Canxihypocloride 70%. Đưa cách ly tập trung đối với các trường hợp F1 tiếp xúc với các ca dương tính trên tại Trường Cao đẳng khách sạn du lịch theo quy định.

Chỉ đạo khoa KSBT-HIV/AIDS, Khoa XN & CĐ-HA phối hợp với Trung tâm KSBT tỉnh Hải Dương lấy mẫu làm xét nghiệm sàng lọc COVID-19 theo quy định Tất cả các trường hợp F1 có liên quan.

Chỉ đạo Trạm y tế tiến hành truy vết, cách ly tập trung các đối tượng F1; tuyên truyền để người dân tự động khai báo khi có tiếp xúc với các đối tượng trên; hướng dẫn người tiếp xúc, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc, thường xuyên vệ sinh cá nhân (rửa tay thường xuyên), vệ sinh nhà cửa, xử lý môi trường, khi có các bất thường về sức khỏe báo ngay cho trạm y tế xã, để được hướng dẫn, xử lý kịp thời theo hướng dẫn tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/ 2020 của Bộ Y tế; Báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của xã và phối hợp với Ban công an xã, tiếp tục điều tra, xác minh trường hợp tiếp xúc gần, lập danh sách.

Tuyên truyền cho người dân tại khu vực xung quanh nắm bắt thông tin và chủ động các biện pháp phòng chống dịch, để người dân không hoang mang, lo lắng.

Trước đó, ngày 3/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Giàng cho biết, trên địa bàn huyện có 7 ca nhiễm COVID-19 cộng đồng tại khu đô thị Việt Mỹ (thị trấn Lai Cách) và thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Giàng yêu cầu người dân từng đến các địa điểm sau liên hệ ngay với các cơ sở y tế:

Quán cơm nhà anh Nguyễn Văn Học (tối ngày 10/1), khu đô thị Việt Mỹ (thị trấn Lai Cách); Quán karaoke Minh Soạn (từ 14h35 đến 16h48 ngày 26/1), quán Karaoke Hương Sen (15h50-20h ngày 27/1) cùng ở khu Việt Mỹ; quán karaoke Men, khu đô thị Giẽ, Tân Trường (từ 20h50 -21h55 ngày 26/1); quán karaoke Thanh Thủy (từ 22h30 ngày 26/1 – 1h ngày 27/1); quán karaoke Phú Trường (từ 10h30 -12h05 ngày 28/1) cùng ở thôn Quý Dương, Tân Trường; quán karaoke Thành Nhung (từ 20h50 -22h07 ngày 27/1), quán karaoke Victory (từ 22h16 đến 23h08 ngày 27/1) cùng ở khu Tràng Kỹ, Tân Trường; quán cơm An Thủy, xóm 2 thôn Quý Dương, Tân Trường (từ 17h ngày 27/1 và ngày 29/1).

Quán bún cá nhà chị Hương, khu Thống Nhất, thị trấn Lai Cách (sáng 28/1); quán tạp hóa nhà bà Nguyễn Thị Sam, xóm 2, thôn Quý Dương Tân Trường (khoảng 16h ngày 28/1); quán tạp hóa nhà bà Nguyễn Thị Thạo, xóm 2, thôn Quý Dương (16h ngày 30/1) và quán Nail, móng, gội đầu Huyền Trang, xóm 2, thôn Quý Dương (khoảng 16h ngày 31/1).

Ngoài những địa điểm trên, liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 số 1851, 1871 và 1872, Công an huyện Cẩm Giàng đề nghị những người đến các địa điểm sau cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ: Gara ô tô Sao Kim, địa chỉ số 14 Trường Chinh, TP Hải Dương, khoảng 10h ngày 12/1 (có 2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1851, ngoài ra còn khoảng 10 người có mặt chưa rõ danh tính).

Phòng Công chứng Nguyễn Thị Thuý Hằng (đối diện Công ty An Phát, gần toà nhà 25 tầng TP Hải Dương), khoảng 13h30 ngày 14/1 (có 5 người đã rõ địa chỉ; ngoài ra còn khoảng 10 người có mặt ở đây chưa rõ danh tính, liên quan bệnh nhân 1851).

Tầng 2, Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đại học Y Hải Dương, khoảng 7h sáng 15/1 (có tiếp xúc với 3 bác sĩ; ngoài ra còn khoảng 15 người đang chờ lấy máu xét nghiệm, liên quan bệnh nhân 1851).

Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở 2, địa chỉ: Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, khoảng 8h ngày 20/1 (tại đây có khoảng 30 người đang chờ khám, liên quan bệnh nhân 1851).

Nhà hàng lẩu nướng Hàn Quốc nằm trong tầng 1 siêu thị Mega Ocean Park, khu đô thị Ocean Pack Gia Lâm, Hà Nội, khoảng 11h 30 ngày 20/1 (liên quan bệnh nhân 1851).

Khu thương mại, dịch vụ Lương Điền - Cẩm Điền (VSIP Hải Dương), hồi 10h ngày 24/1 (ngày 24/1, tại khu thương mại có tổ chức lễ khai trương, bệnh nhân 1851 đến xem đất nhưng không vào dự lễ mà ở khu vực bên ngoài với khoảng 10 người khác chưa rõ lai lịch).

Chợ Hội Đô, TP Hải Dương, khoảng 8h30 ngày 28/1 (liên quan bệnh nhân 1851, xung quanh bệnh nhân có khoảng 30 người mua bán hàng hóa).

Ngày 3/2, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế với toàn bộ xã Tân Trường và một phần Khu đô thị Việt Mỹ (thị trấn Lai Cách huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, đối với xã Tân Trường trong thời gian 21 ngày kể từ 18h ngày 3/2. Đối với một phần Khu đô thị Việt Mỹ (thị trấn Lai Cách) 21 ngày kể từ 11h 00 phút ngày 1/2.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu việc tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly. Đồng thời giao UBND huyện Cẩm Giàng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly nói trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các qui định hiện hành.

TP Chí Linh ghi nhận 233 ca dương tính SARS-CoV-2 Trưa 4/2, BCĐ Phòng chống COVID-19 TP Chí Linh thông tin, toàn thành phố đã ghi nhận 233 ca dương tính với virus SARS-Cov-2. Trong đó, 168 ca là người thường trú tại địa phương, 65 ca là người cư trú tại các huyện, thị xã, thành phố và tỉnh khác. BCĐ Phòng chống COVID-19 thành phố Chí Linh đã chuyển 200 ca vào điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 – Trung tâm y tế thành phố, 33 ca còn lại điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới và Bệnh viện Đại học y Hải Dương. Qua rà soát, truy vết xác định 6.558 F1, trong đó 55,3% là công nhân tại KCN Cộng Hòa. BCĐ Phòng chống COVID-19 TP Chí Linh cũng đã chuẩn bị các điều kiện để tổ chức, cách ly F1 tại Trường THCS Phả Lại. Cùng thời điểm, BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Ninh Giang thông tin, tại địa phương xác định có 5 trường hợp dương tính virus SARS-CoV-2. Truy vết xác định có tổng 105 người tiếp xúc gần (F1), 2773 trường hợp F2 của các F0. Huyện Ninh Giang đã thiết lập vùng cách ly, phong tỏa, lập 3 chốt kiểm soát 57 hộ dân tại khu dân cư đội 7, thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa. Đây là nơi ở của BN1844, người có dịch tế phức tạp nhất tại huyện. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phong tỏa, lập chốt kiểm soát 60 hộ dân tại khu 4, thị trấn Ninh Giang.

