Mánh khóe tinh vi của Chủ tịch xã cầm đầu đường dây ma túy "khủng"

Chiều 9/1, Công an tỉnh Nghệ An chính thức thông tin về đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy "khủng" do ông Mùa Bá Vừ (42 tuổi), Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, cầm đầu. Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vinh phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về nội địa, trung chuyển đi các tỉnh, thành khác trong cả nước để tiêu thụ. Cầm đầu đường dây là đối tượng Mùa Bá Vừ với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi. Đối tượng này lợi dụng thông thạo địa bàn, với vỏ bọc là người có chức vụ tại địa phương, cấu kết với các đối tượng cộm cán bên kia biên giới để giao dịch mua bán ma túy, sau đó trung chuyển đi tiêu thụ. Lê Hoàng Cường (SN 1990), quê quán Hà Nội là một mắt xích quan trọng trong đường dây do Vừ đứng đầu. Các đối tượng hoạt động tinh vi, liều lĩnh nên Ban chuyên án họp bàn rất kỹ lưỡng, lên kế hoạch chi tiết, sẵn sàng cho các tình huống có thể xảy ra với phương châm không để đối tượng tẩu thoát, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phá án và người dân; chờ thời cơ chín muồi để phá án. Khoảng 1h ngày 9/1/2025, tổ công tác phát hiện đối tượng Mùa Bá Vừ đang di chuyển từ huyện Kỳ Sơn về TP Vinh với nhiều biểu hiện nghi vấn. Xác định thời cơ đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định phá án, cất trọn “mẻ lưới”. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Lãnh đạo Công an tỉnh, vào khoảng 7h ngày 09/01/2025, tại khu vực QL 46 thuộc xã Hưng Chính, TP Vinh, Ban chuyên án bắt giữ thành công Mùa Bá Vừ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 35 kg ma túy tổng hợp, 4 bánh hêrôin, 1 ô tô và một số vật chứng liên quan khác. Xem thêm video: Hải Phòng bắt một nữ cán bộ công an tổ chức sử dụng ma túy.

