Hải Dương: Phong tỏa toàn bộ xã Tân Trường và một phần KĐT Việt Mỹ

Ngày 3/2, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế với toàn bộ xã Tân Trường và một phần Khu đô thị Việt Mỹ (thị trấn Lai Cách huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) để phòng, chống dịch COVID-19.



Theo đó, đối với xã Tân Trường trong thời gian 21 ngày kể từ 18h ngày 3/2. Đối với một phần Khu đô thị Việt Mỹ (thị trấn Lai Cách) 21 ngày kể từ 11h 00 phút ngày 1/2.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu việc tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly.

Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương giao UBND huyện Cẩm Giàng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly nói trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các qui định hiện hành.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch CoVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, có 5 người tiếp xúc gần với bệnh nhân Đ.V.Đ. (44 tuổi, ở thôn Gạch, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng được phát hiện nhiễm COVID-19 vào chiều tối 1/2) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp dương tính gồm: vợ, mẹ vợ, con trai ông Đ. và 2 nữ nhân viên quán karaoke.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, cả 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên đều chưa tìm được mối liên hệ với ổ dịch tại TP Chí Linh (Hải Dương).

UBND huyện Cẩm Giàng phong tỏa 2 địa điểm tại Khu đô thị Việt Mỹ (thị trấn Lai Cách) và một địa điểm ở xóm 1, thôn Quý Dương (xã Tân Trường) liên quan tới các ca mới.

Liên quan đến bệnh nhân Đ.V.Đ, UBND huyện Cẩm Giàng cho biết, ngày 20/1, bệnh nhân chở vợ và con trai đi khám bệnh ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Khai thác qua lời kể của ông Đ. và bà N.T.P.A.( SN 1983, Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương) và nhân viên y tế bệnh viện cho thấy, ngày 20/1, ông Đ. và vợ là P.A. cùng con trai là G.B (SN 2011) bằng ô tô riêng của gia đình đến khám tạiBệnh viện Nội tiết TW cơ sở 2. (vợ và con trai khám bệnh). Khoảng 8h kém 3 người có mặt tại cổng bệnh viện. Tại đây, đến khoa Chẩn đoán hình ảnh, gặp bác sĩ H. N. tại phòng siêu âm số 03. Ông Đ. ngồi chờ bên ngoài còn bà P.A. cùng con trai và vào gặp trực tiếp bác sĩ. Sau đó, điều dưỡng H. đưa 3 người sang khu vực khám theo yêu cầu. Sau đó ông Đ. đứng nộp tiền tại quầy, tại đây có kế toán Th., M. và 1 điều dưỡng Đức A. ngồi sau quầy, có kính ngăn). Ông Đ. đóng tiền xong, quay ra sảnh to của tầng 1 nhà A ngồi đợi. Bà P.A. và cháu B. vào lấy máu tại phòng lấy bệnh phẩm phòng khám yêu cầu sau đó rời khỏi khu vực này. Sau khi có kết quả khám, bà P.A. đi mua thuốc ở quầy thuốc, do dược sĩ Th. bán và hướng dẫn (có kính ngăn). Gia đình bệnh nhân rời bệnh viện này khoảng 11h-11h30 sáng cùng ngày.

Ngày 23/1, bệnh nhân ăn liên hoan hội bất động sản tại nhà hàng Thu Cúc gồm 3 mâm.

Ngày 24/1, bệnh nhân dự tổng kết Chi bộ thôn Tuấn Bắc (xã Hùng Thắng, Bình Giang, Hải Dương) gồm 8 mâm. Ngày 26/1, bệnh nhân đến quán Karaoke Minh Soạn (Khu Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách) trả tiền. Tối cùng ngày, bệnh nhân liên hoan hội bất động sản ở quán Hùng Dũng (Cội Nguồn cũ, xã Cao An, Cẩm Giàng).

Ngày 27/1, bệnh nhân đi ngâm chân ở quán masage TP Hải Dương (chưa rõ địa chỉ). Hôm sau, người này đi mua đồ ở chợ Hội Đô, có đeo khẩu trang.

Ngày 31/1, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khám bệnh và được giữ lại bệnh viện.

Hải Dương có thêm 53 người dương tính với SARS-CoV-2 Ngày 3/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương cho biết, có 53 người dương tính với SARS-CoV-2 mới phát sinh ở Hải Dương hôm nay. Tất cả các ca dương tính này đều ở tâm dịch TP.Chí Linh. Trong đó, 37 trường hợp dương tính là công nhân Công ty TNHH điện tử Poyun Việt Nam, đã xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính. Những ca khác đều đang ở trong vùng phong tỏa ở Khu công nghiệp Cộng Hòa (TP Chí Linh). Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu các địa phương phải quán triệt sâu sắc phương châm “4 tại chỗ”, mỗi xã, phường, thị trấn phải chủ động bố trí một khu cách ly tập trung. Đồng thời yêu cầu F1 ở nơi nào thì đưa vào khu cách ly của xã, phường đó. Cán bộ xã, huyện phải chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động trong việc quản lý, bảo đảm đời sống cho người trong khu cách ly. Sẵn sàng phương án phong tỏa các khu dân cư khi có trường hợp F0.

