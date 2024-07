Hải Dương tăng trưởng mạnh, đứng thứ 7 cả nước

Thông tin trên được Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII sáng 4/7.



Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh, hội nghị lần này sẽ thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng. Trong đó có việc thực hiện quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thảo luận về Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030; phương án thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; nghe báo cáo, thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng…6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng, năm 2024 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương quyết định thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng kinh tế là trên 9% cùng với các chỉ tiêu quan trọng khác.

Mặc dù, tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn tác động đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hải Dương 6 tháng đầu năm ước tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và tăng cao hơn so với kịch bản tăng 8,22% đề ra, xếp thứ 7/63 toàn quốc và đứng thứ 3/11 vùng đồng bằng sông Hồng.

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 14.284 tỷ đồng, đạt 72,7% dự toán, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa 12.366 tỷ đồng, đạt 76% dự toán, tăng 50%; thu xuất nhập khẩu 1.924 tỷ đồng, đạt 71% dự toán, tăng 4%. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 178,3 triệu USD, bằng 80% so với cùng kỳ năm trước; chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 31 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký 5.796,2 tỷ đồng, tăng gấp 10,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác an sinh xã hội được các cấp, ngành quan tâm. Đời sống của nhân dân ổn định, vui tươi. Thu nhập bình quân của Hải Dương đạt hơn 5,3 triệu đồng/tháng, đứng thứ 10 cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đánh giá, công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt được kết quả tốt. Công tác chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm, bám sát và phục vụ tích cực các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ tỉnh. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả; tập trung cao triển khai thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm; công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh có được những kết quả trên là nhờ vào sự vào cuộc rất tích cực của cả hệ thống chính trị, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể Ban Chấp hành, các cấp, ngành địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Mặc dù kinh tế vẫn tăng trưởng cao so với năm trước và bình quân của cả nước, nhưng có dấu hiệu chững lại. Một số công việc quan trọng như lập Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất, công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch phân khu, nâng cấp đô thị, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; một số dự án chậm triển khai chưa được xử lý dứt điểm...Công tác xây dựng Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể còn chậm đổi mới, chưa đạt hiệu quả cao.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, làm rõ những hạn chế; phân tích sâu sắc nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, chỉ rõ những điểm nghẽn cần phải sớm khắc phục. Từ đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể các tháng còn lại năm 2024…

Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII làm việc trong 1,5 ngày.