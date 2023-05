Hải Dương: Phát hiện vụ khai thác đất trái phép trên địa bàn huyện Thanh Hà

Thông tin ban đầu, khoảng 7h15 ngày 21/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Thanh Hà, phối hợp với Công an xã An Phượng phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 34C-133.65 đang di chuyển trên đoạn đường đê sông Thái Bình thuộc địa phận thôn Phượng Đầu, xã An Phượng, huyện Thanh Hà có biểu hiện nghi vấn.

Khu vực bị khai thác đất.

Phía sau thùng xe chở khoảng 2,5m3 đất. Người điều khiển phương tiện là anh Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1984, ở thôn An Liệt 2, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà) không xuất trình giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số đất đang chở trên xe.

Theo lời anh Huy, người này được ông Nguyễn Thế Đạt (sinh năm 1969, ở thôn Tứ Cường, xã An Phượng) thuê chở từ khu bãi soi ngoài đê thôn Phượng Đầu, xã An Phượng về nhà.

Kiểm tra bãi nuôi rươi của ông Đạt tại khu vực bãi soi thôn Phượng Đầu, xã An Phượng, lực lượng Công an xác định khu vực ao nuôi rươi đang trong quá trình cải tạo.

Tại khu vực góc ao có một số lượng đất đã được cào lên thành đống cạnh máy xúc.

Các cá nhân và phương tiện liên quan đến vụ việc.

Qua làm việc ông Đạt đã thừa nhận đã sử dụng máy xúc cào múc đất từ bãi rươi lên, sau đó thuê anh Huy chở đất về nhà mình để sử dụng. Bản thân ông Đạt không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép việc khai thác tài nguyên đất.

Công an huyện Thanh Hà đã tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

