Hải Dương: Người dân thuê máy xúc khai thác đất ruộng trái phép về bán

Để ngăn chặn tình trạng này, lãnh đạo Công an huyện Gia Lộc đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong việc bảo vệ tài nguyên đất. Không tự ý khai thác cũng như mua bán trái phép đất ruộng. Trường hợp phát hiện các đối tượng khai thác đất ruộng trái phép, người dân hãy thông tin ngay cho Công an huyện Gia Lộc hoặc báo ngay cho lực lượng Công an xã, thị trấn gần nhất để lực lượng chức năng kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.