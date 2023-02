Hưng Yên: Kiểm tra lúc 0h, bắt quả tang khai thác đất trái phép

Ngày 13/2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt quả tang vụ khai thác đất trái phép tại khu vực cánh đồng thuộc địa phận thôn Ninh Đạo, (xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và đang xác minh, giải quyết, xử lý theo quy định.

Khu vực khai thác đất trái phép. Lực lượng Công an Hưng Yên đang xác minh, xử lý các đối tượng.

Thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 10/2, tại khu vực cánh đồng thuộc địa phận thôn Ninh Đạo (xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Ân Thi và Công an xã Tân Phúc phát hiện, bắt quả tang Phùng Đắc Duy (SN 1983, trú tại phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Hải Dương) đang điểu khiển máy xúc xúc đất lên xe ô tô BKS: 34H-02086 do Hoàng Công Việt (SN 1993) điều khiển. Các đối tượng đã xúc được khoảng 3m3 đất.

Lực lượng Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Hùng

Đáng chú ý, thời điểm phát hiện, bắt giữ, do trời tối, đường trơn trượt, quá trình tiếp cận gặp khó khăn, đối tượng Việt đã hạ ben đổ đất xuống đường và di chuyển xe ra vị trí cách đó khoảng 50m.

Tại hiện trường, lực lượng Công an còn phát hiện 5 xe ô tô khác đang chờ để chở đất. Tất cả đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác đất.

Một số xe tải liên quan vụ việc.

Quá trình xác minh mở rộng, xác định lượng đất khai thác tại khu đất trên đã được vận chuyển, xúc lên tài thủy số hiệu: VP-1421 do Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển, đang neo đậu tại bến thủy nội địa của Công ty TNHH TM&DV Vi Thành, địa chỉ tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Kiểm tra trong khoang tàu đang có khoảng 200m3 đất ghi xám.

Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, giải quyết.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khai thác khoáng sản 'bỏ quên' lợi ích người dân