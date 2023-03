Hải Dương: “Nữ quái” lừa đảo XKLĐ, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ

Ngày 23/3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Lê Thanh (sinh năm 1977, HKTT tại thôn Tân Tiến, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, hiện đang tạm trú tại thôn Kim Đới 3, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng). về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Đối tượng Phạm Thị Lê Thanh

Theo cơ quan công an, tháng 12/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn trình báo của một số người dân trên địa bàn tỉnh về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong quá trình làm hồ sơ xuất khẩu lao động.

Sau một thời gian tiến hành điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng thực hiện những hành vi trên là Phạm Thị Lê Thanh.

Thanh từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc nên nắm được quy trình và thủ tục làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại quốc gia này. Mặc dù bản thân không ký kết hợp đồng cung cấp lao động hay nhận ủy quyền tuyển dụng cho bất kỳ công ty nào ở Hàn Quốc, cũng không có chức năng, nhiệm vụ tuyển dụng đưa người lao động từ Việt Nam sang Hàn Quốc nhưng do hám lợi, Thanh đã lên kế hoạch lừa đảo với chiêu bài đưa lao động sang Hàn làm việc.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, Thanh đưa ra hàng loạt những thông tin gian dối về việc có khả năng đưa được người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo diện ngắn hạn E8 (03 năm 10 tháng) và diện dài hạn E9 (04 năm 10 tháng) của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với chi phí trọn gói là 100.000.000 đồng/1 người.

Người lao động chỉ cần đặt cọc số tiền là 35.000.000 đồng, nộp hộ chiếu gốc và gửi ảnh chụp căn cước công dân, sau đó Thanh sẽ có trách nhiệm làm toàn bộ thủ tục. Trong vòng 2 tháng, nếu không đi được, Thanh sẽ trả lại tiền đặt cọc, hồ sơ và hộ chiếu. Nhờ đó, Thanh đã chiếm được lòng tin của nhiều người.

Trong vòng 6 tháng, Thanh đã nhận hồ sơ của hàng chục trường hợp có nhu cầu xuất khẩu lao động tại các tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thái Bình với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được đã bị đối tượng chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân mà không có bất cứ trường hợp nào được xuất cảnh lao động như hứa hẹn.

