Hải Dương: Nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe SH sa lưới

Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) vừa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Duy (30 tuổi, trú tại thôn Lễ Thần, xã Hòa An), Trương Đức Hậu (28 tuổi, trú tại thôn Văn Hàn Trung, xã Thái Hưng) và Trần Văn Nhất (29 tuổi, trú tại thôn Vũ Công, xã Hòa An) cùng huyện Thái Thụy, Thái Bình) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.



Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 11 năm 2023, trên địa bàn các huyện huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Miện liên tiếp xảy ra 1 số vụ trộm cắp xe máy, chủ yếu là những chiếc xe tay ga có giá trị cao như: SH, SH mode...

Các đối tượng Hậu, Duy, Nhất tại cơ quan Công an (từ trái sáng phải).

Thời gian xảy ra thường vào thời điểm chiều tối, nhóm đối tượng trộm cắp có 2 đối tượng, đặc điểm thường mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, điều khiển xe kiểu dáng Exciter, màu trắng xanh. 2 đối tượng này thường lợi dụng việc người dân dựng xe trước cửa nhà, sơ hở, không có người trông coi, bảo vệ để tiếp cận bẻ khóa, sau đó nhanh chóng điều khiển xe để tẩu thoát.

Nhận định các vụ trộm cắp trên do cùng một nhóm đối tượng thực hiện, Công an huyện Ninh Giang đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và Công an các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Miện để tập trung phòng ngừa, đấu tranh.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 7/11/2023, tại trục đường Bắc Nam, đoạn qua xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, Tổ công tác gồm cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Miện, Công an huyện Ninh Giang phát hiện 2 đối tượng đi xe máy Exciter, có đặc điểm giống với 2 đối tượng đã thực hiện các vụ trộm cắp trên, Tổ công tác đã ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Trước sự kiểm tra bất ngờ, 1 đối tượng nhanh chóng xuống xe bỏ chạy, đối tượng còn lại bị đưa về trụ sở Công an huyện Ninh Giang để làm việc.

Tại Công an huyện Ninh Giang, xác định đối tượng là Phạm Ngọc Duy, (sinh năm 1993, trú tại thôn Lễ Thần, xã Hòa An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Duy có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng bỏ chạy là Trương Đức Hậu (SN 1995, trú tại thôn Văn Hàn Trung, xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Hậu có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Duy khai nhận từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 11/2023 đã cùng với Hậu thực hiện 4 vụ trộm xe SH trên địa bàn huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Ninh Giang.

Duy cũng cùng với Trần Văn Nhất (SN 1994, trú tại thôn Vũ Công, xã Hòa An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, có 2 tiền án về Trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy) thực hiện 2 vụ trộm cắp xe SH trên địa bàn huyện Ninh Giang.

Sau khi biết thông tin Duy bị lực lượng Công an bắt giữ, Hậu và Nhất đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 14/11, Tổ công tác gồm Công an huyện Ninh Giang và Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được Trương Đức Hậu khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Ngày 30/11, Tổ công tác tiếp tục bắt giữ đối tượng Trần Văn Nhất tại Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Dương khi đang ở nhà người thân.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Duy, Trương Đức Hậu, Trần Văn Nhất về tội Trộm cắp tài sản để điều tra theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Công an huyện Ninh Giang đã đấu tranh, làm rõ 6 vụ án trộm cắp xe SH xảy ra trên địa bàn huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Gia Lộc, trong đó, đã truy tìm, thu hồi được 4 chiếc xe bị trộm cắp để trao trả quần chúng nhân dân.