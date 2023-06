Thái Bình: Bắt 3 đối tượng trộm cắp tài sản tại đình, đền, chùa

Ngày 7/6, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Quỳnh Phụ vừa đấu tranh, ngăn chặn và bắt 3 đối tượng trộm cắp tài sản tại đình, đền, chùa trên địa bàn.

Nhóm đối tượng và nơi bị trộm tài sản.

Các đối tượng gồm: Đỗ Đình Mạnh (sinh năm 1990), Đỗ Văn Tải (sinh năm 1999) cùng trú tại xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ và Đặng Vũ Hùng (sinh năm 2003, trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy).

Từ đầu tháng 5/2023 đến nay, các đối tượng đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản và các vật dụng đồ thờ cúng tại một số đình, đền, chùa trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ và huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Chỉ riêng trong đêm ngày 28/5, các đối tượng đã gây ra 3 vụ trộm cắp tại các chùa và đình thuộc xã An Ninh (thị trấn An Bài) và xã An Mỹ, cùng huyện Quỳnh Phụ. Công an huyện Quỳnh Phụ khuyến cáo, tại các đền, đình, chùa cần phải sửa chữa, nâng cấp hệ thống cửa khóa, cử người trông coi, nhất là vào ban đêm.

Hiện vụ bắt 3 đối tượng trộm cắp tài sản tại đình, đền, chùa đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.