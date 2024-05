Tội danh của nhóm đối tượng bắt cóc doanh nhân, đòi chuộc 10 tỷ

Công an tỉnh Hậu Giang mới đây đã bắt giữ hai anh em ruột Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1977) và Nguyễn Thanh Nguyên (SN 1987) cùng ở xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp về hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, theo Điều 169 Bộ luật Hình sự. Hai đối tượng khác bị bắt giữ là Nguyễn Quốc Thanh (SN 1987, quận Cái Răng, Cần Thơ) và Lý Minh Chánh (SN 1978) về cùng tội danh trên.



Các đối tượng trên đã có hành vi bắt cóc anh M.V.C, Phó Giám đốc 1 công ty tư vấn, thiết kế, thi công nội ngoại thất tại thành phố Cần Thơ tại huyện Châu Thành A (Hậu Giang) vào ngày 10/5 sau đó đòi tiền chuộc từ gia đình anh C lên đến 10 tỷ đồng. Các đối tượng đã nhận 44,5 triệu đồng qua tài khoản.

Hai anh em ruột Nguyễn Hữu Nghĩa và Nguyễn Thanh Nguyên.

Khai nhận tại cơ quan công an, các đối tượng cho biết do nghiện ma túy không có tiền tiêu xài nên khi thấy anh C. là Phó Giám đốc một công ty, gia đình có điều kiện kinh tế nên bàn bạc thực hiện hành vi bắt cóc để đòi tiền chuộc.

Các đối tượng dùng giấy tờ giả để thuê 2 căn nhà tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, sau đó liên hệ với anh C. đến để làm hợp đồng trang trí nội thất.

Khoảng 15h chiều 10/5, khi anh C. đến địa điểm nhà thuê tại tỉnh Hậu Giang, các đối tượng dùng bình xịt hơi cay khống chế, lấy hết tài sản và đưa anh C. lên xe ô tô chở về căn nhà thuê tại tỉnh Vĩnh Long. Sáng 11/5, các đối tượng sử dụng điện thoại di động, dùng mạng xã hội của anh C. liên lạc nhiều lần với người nhà yêu cầu chuyển 10 tỷ đồng.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của 4 đối tượng trên là rất manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, đe doạ đến tính mạng, sức khoẻ của công dân, xâm phạm đến tài sản của công dân.

Diễn biến vụ án cho thấy, các đối tượng có sự bàn bạc, phân công, phân nhiệm, có sử dụng hung khí nguy hiểm, thủ đoạn rất tinh vi, tính chất manh động, táo tợn thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Do đó, cơ quan điều tra vào cuộc kịp thời, bắt giữ, xử lý các đối tượng, đảm bảo an toàn cho con tin là rất cần thiết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hành vi của các đối tượng này được xác định là phạm tội có tổ chức, liền một lúc xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ đó là sức khỏe của công dân, quyền tự do thân thể và xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Với diễn biến vụ án, Cơ quan điều tra khởi tố các đối tượng này về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 169 BLHS là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hung khí và xe ô tô các đối tượng sử dụng trong quá trình gây án.

Theo quy định của pháp luật, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là tội danh có cấu thành hình thức, chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi bắt giữ người với mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác là hành vi cấu thành tội phạm, không phụ thuộc vào việc đối tượng đã chiếm đoạt được tài sản hay chưa và số tiền chiếm đoạt là bao nhiêu.

Tội danh này có hai nhóm nạn nhân, một người là người bị bắt cóc, người còn lại là người bị đe dọa để chiếm đoạt tài sản. Người bị bắt cóc bị đe dọa xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, còn người còn lại sẽ là người bị xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản bằng hình thức đe dọa đến người thân của họ.

Với hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt số tiền 10 tỷ đồng, các đối tượng này phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là hình phạt có thể tới 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Ngoài hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, các đối tượng này còn có hành vi cướp tài sản, theo diễn biến của sự việc “Nghĩa cùng đồng phạm xịt hơi cay khống chế, lấy hết tài sản, đưa lên ôtô chở về căn nhà thuê tại tỉnh Vĩnh Long giam giữ.”.

Đây là hành vi dùng vũ lực đe dọa uy hiếp tinh thần của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản. Riêng hành vi này cấu thành một tội độc lập là tội cướp tài sản được quy định tại điều 168 BLHS.

Về nguyên tắc, mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần, nếu đối tượng thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, mỗi hành vi đều thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của một tội độc lập sẽ bị xử lý về nhiều tội danh khác nhau.

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ và có thể khởi tố thêm đối tượng Nghĩa về tội cướp tài sản theo điều 168 BLHS để điều tra cùng với tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.