Hải Dương: Mâu thuẫn cá nhân, dùng súng tự chế bắn người

Ngày 16/7, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an thị xã Kinh Môn với Nguyễn Văn Điệp (29 tuổi, ở khu dân cư số 4, phường Phú Thứ, Kinh Môn) về tội cố ý gây thương tích.

Nguyễn Văn Điệp tại cơ quan công an.

Khoảng 17h30 ngày 12/7, do mẫu thuẫn cá nhân, tại khu vực đê sông Kinh Môn thuộc phường Long Xuyên (thị xã Kinh Môn), Điệp cùng đồng bọn đấm đá và dùng súng tự chế bắn anh Vũ Văn L. (sinh năm 1997, trú tại phường Long Xuyên). Hậu quả, anh L. bị tổn thương cơ thể 29%.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an thị xã Kinh Môn đã truy bắt đối tượng gây án. Tại cơ quan công an, Điệp khai nhận hành vi phạm tội và nguồn gốc khẩu súng dùng để bắn anh L.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ…

