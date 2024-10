Hải Dương: Khởi tố vụ án xảy ra tại chợ Hiệp An

Thông tin ban đầu, ngày 6/7, trước ki ốt tạp hóa Nam Hà (chợ Hiệp An), chị L.T.A và V.T.H trú tại phường Ngọc Sơn (TP Hải Dương) là nhân viên của ông Phạm Hùng Văn (người đại diện pháp luật của chợ Hiệp An), kéo loa di động đi thông báo cho các tiểu thương về việc ngày 7/7, chợ tạm dừng hoạt động để bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy.

Chợ Kinh Môn (chợ Hiệp An), nơi xảy ra vụ việc.

Lúc này, một người tên S. là bảo vệ do ông Trương Văn Lập (người góp vốn cùng đầu tư dự án chợ Hiệp An) thuê, đến giật loa kéo của 2 chị này. Hai bên xảy ra xô xát, có sự tham gia của nhiều người khác. Chị L.T.A bị bầm tím mắt trái. Một người đàn ông tên T. bị chảy máu, rách da đầu.

Từ ngày 26-27/9, Công an thị xã Kinh Môn cũng ra quyết định xử phạt hành chính đối với C.Đ.H, trú tại xã An Hồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) và P.T. T, trú tại phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn về hành vi gây mất an ninh trật tự.

Thời gian qua, tại chợ Hiệp An đã xảy ra một số vụ việc làm phức tạp tình hình ANTT tại địa bàn; một số tài khoản facebook lợi dụng tình hình thường xuyên đăng tải, chia sẻ lên các hội, nhóm: “Chợ Kinh Môn online”, Hóng biến Hải Dương, Beat Hải Dương…nhằm những mục đích khác nhau dẫn đến nhiều thông tin trái chiều. Nguyên nhân của những vụ việc trên là do mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên góp vốn đầu tư, khai thác chợ Hiệp An.

Công an thị xã Kinh Môn tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, trong đó có việc lợi dụng không gian mạng đưa tin không đúng sự thật nhằm mục đích cá nhân ảnh hưởng đến ANTT tại địa bàn.