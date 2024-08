12 đối tượng gây rối trật tự công cộng khiến 1 người tử vong

Ngày 20/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ đã kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 12 bị can về tội 'Gây rối trật tự công cộng' quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu điều tra, vào tối 24/12/2023, một nhóm thanh thiếu niên gần 20 đối tượng từ 15 đến 20 tuổi đều cư trú trên địa bàn huyện Đại Từ, trong đó có: Nguyễn Văn Hậu, SN 2004, trú tại xã Khôi Kỳ; Nguyễn Thế Phong, SN 2005, trú tại xã Bình Thuận; Đào Văn Thắng, SN 2008 và Nguyễn Việt Nam, SN 2008, cùng trú tại xã Tiên Hội cùng rủ nhau đi từ khu dự án “Điểm dân cư nông thôn xóm Trung Na 2, xã Tiên Hội” thuộc xóm Trung Na, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ theo đường Quốc lộ 37 hướng Tuyên Quang - Thái Nguyên để đi chơi, đi lượn đường vào dịp lễ Noel năm 2023.

Nhóm thanh thiếu niên trên sử dụng phương tiện xe mô tô đã thay đổi kết cấu, tháo biển kiểm soát chở một, chở hai sau đó điều khiển xe mô tô đi trên đường Quốc lộ 37 với tốc độ cao, dàn hàng hai, hàng ba, vừa đi vừa đánh võng, lạng lách vượt nhau trên đường, bấm còi xe liên tục, rú ga (nẹt pô) gây tiếng ồn lớn trong khu dân cư, vượt đèn tín hiệu giao thông khi đèn đang màu đỏ tại tổ dân phố Đình, thị trấn Hùng Sơn khiến nhiều người tham gia giao thông phải tránh sát vào hai mép đường.

Khi cả nhóm đi đến Km 149+100 Quốc lộ 37, đoạn thuộc xóm Suối Cát, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, Đào Văn Thắng điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Việt Nam vượt bên trái xe mô tô do Nguyễn Văn Hậu điều khiển chở Nguyễn Thế Phong thì xe mô tô của Thắng đâm va với xe mô tô do anh P.V.T, điều khiển đang đi chiều ngược lại gây ra tai nạn giao thông làm anh P.V.T tử vong tại chỗ.

Hành vi của các đối tượng là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và gây ra hậu quả nghiêm trọng làm 1 người tử vong. Kết thúc điều tra, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 12 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng", quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.