Hải Dương: Khởi tố nữ giám đốc Công ty Thịnh Nguyên về tội trốn thuế

Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Nga (32 tuổi) – Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thịnh Nguyên có địa chỉ tại phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương.



Hoàng Thị Nga bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế theo quy định tại khoản 2, điều 200, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối với Hoàng Thị Nga.

Thông tin ban đầu, bà Nga thành lập và điều hành Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thịnh Nguyên. Công ty này bắt đầu hoạt động từ năm 2022.

Trong năm 2023, bà Nga đã chỉ đạo nhân viên là bà Trần Thị Vân (sinh năm 1984, trú tại số 26/70 phố Phan Chu Trinh, phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương) - nhân viên Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thịnh Nguyên sử dụng hoá đơn không hợp pháp của một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Cẩm Giàng để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thịnh Nguyên, làm giảm số tiền thuế GTGT phải nộp cho Nhà nước gần 500 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng còn khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhiều bị can khác.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xét xử 2 cán bộ thuế An Giang: Người thừa nhận hám lợi, người đỗ lỗi do hoàn cảnh