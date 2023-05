Hải Dương: Tạm giam Giám đốc Công ty Aluminum Việt Nam tội trốn thuế

Ngày 17/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Việt Hòa (sinh năm 1987, ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Aluminum Việt Nam (có địa chỉ ở số 37, khu phố 4, thị trấn Ninh Giang) về tội trốn thuế .

Đối tượng Phạm Việt Hòa (áo xanh sẫm)

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương xác định, từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2020, Phạm Việt Hoà với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Aluminum Việt Nam đã sử dụng 61 tờ hoá đơn giá trị gia tăng không hợp pháp của 2 doanh nghiệp tại Hà Nội để hạch toán hàng hoá đầu vào, kê khai làm tăng số tiền thuế được hoàn.

Sau đó, Cục Thuế tỉnh Hải Dương ra quyết định cho hoàn thuế giá trị gia tăng trên 61 tờ hoá đơn này, gây thiệt hại cho ngân sách hàng chục tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xét xử 2 cán bộ thuế An Giang: Người thừa nhận hám lợi, người đỗ lỗi do hoàn cảnh