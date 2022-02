Bắt Giám đốc GreenID Nguỵ Thị Khanh về tội trốn thuế

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguỵ Thị Khanh (sinh năm 1976, trú tại số 41 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Hà Nội) - Giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh GreenID.

Bị can Nguỵ Thị Khanh.

Bà Nguỵ Thị Khanh bị khởi tố , bắt giam về hành vi trốn thuế, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

