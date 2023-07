Hải Dương: Khởi tố 18 đối tượng từ Hải Phòng đuổi đánh người đi đường

Thông tin ban đầu vụ việc, khoảng 22h ngày 19/6, Nguyễn Duy Linh (sinh năm 2006, ở huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) cùng nhóm đối tượng điều khiển khoảng 10 xe máy mang theo dao quắm, gậy rút 3 khúc, gậy bi a, tuýp sắt, phóng lợn, bom xăng, vỏ chai bia sang địa phận huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc (Hải Dương).



Tại đây các đối tượng đã đuổi đánh, đập phá làm hư hỏng xe máy của 5 nạn nhân ở huyện Tứ Kỳ và huyện Gia Lộc, khi nhưng người này đang tham gia giao thông trên đường Quốc lộ 37, đường 191C qua địa phận thị trấn Gia Lộc, xã Hồng Hưng và xã Hoàng Diệu.

Đáng chú ý, một trong số nạn nhân bị truy đuổi đã đâm vào cột mốc, rơi xuống mương nước, nhưng các đối tượng vẫn không tha, tiếp tục sử dụng hung khí mang theo đánh nạn nhân. Vụ việc xảy ra đã khiến người dân và chính quyền địa phương vô cùng bức xúc.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an huyện Gia Lộc đã chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương của tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Duy Linh khai nhận, tối ngày 19/6, các đối tượng tụ tập mang theo hung khí sang địa bàn Hải Dương tìm nhóm đã gây sự nhưng không thấy. Nhóm đối tượng của Linh đã sang huyện Gia Lộc….khi gặp nhóm phóng nhanh vượt ẩu, các đối tượng đã quay lại đuổi đánh gây thương tích một số người và làm hỏng phương tiện đi lại của những người này.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, tối ngày 18/6, nhóm của Linh có sang địa bàn huyện Ninh Giang và xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên trên địa bàn này, nhóm của Linh đã bức xúc sau đó lên mạng thành lập nhóm kín trên Messenger để lôi kéo, tụ tập các thành viên hẹn tối ngày hôm sau (19/6) sang địa bàn huyện Ninh Giang tìm nhóm đã mâu thuẫn, va chạm để trả thù.

Tuy nhiên khi sang địa bàn huyện Ninh Giang không gặp được nhóm hôm trước, nhóm của Linh đã di chuyển sang địa bàn huyện Gia Lộc và xảy ra vụ việc trên.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng vì vậy ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Gia Lộc đã tập trung lực lượng, chủ động phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Tứ Kỳ, Công an huyện Ninh Giang, Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) theo Kế hoạch 151 của tỉnh, nhanh chóng phá án, bắt giữ khẩn cấp, nhanh chóng phân loại khởi tố triệt để toàn bộ các đối tượng lưu động liên tỉnh liên huyện trên tuyến quốc lộ…

Đến nay đã nhanh chóng, kịp thời xác định nhóm đối tượng ở huyện Vĩnh Bảo, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, gây ra vụ án trên. Các đối tượng tham gia vụ án này có nhiều trường hợp có độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi, cá biệt có một số trường hợp còn là học sinh đang học THPT…

Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can, áp dụng biện pháp tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các trường hợp này đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi Gây rối TTCC và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trong số các đối tượng này, có trường hợp là học sinh cuối cấp THPT, vì phạm tội nghiêm trọng nên đã bị bắt giữ trước ngày chuẩn bị thi tốt nghiệp…

>>> Mời độc giả xem thêm video Điều tra vụ nhóm học sinh đánh nhau vì mâu thuẫn trên Facebook