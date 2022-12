Khởi tố nhóm thanh niên mang hung khí, gây rối trật tự công cộng

Ngày 18/12, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng: N.V.L. (18 tuổi), HKTT: Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội); P.D.H. (18 tuổi), HKTT: Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội); N.T.D. (18 tuổi), HKTT: Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội; L.V.N. (18 tuổi), HKTT: Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội); T.Đ.D. (17 tuổi), HKTT: Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội) và T.Q.B. (16 tuổi), HKTT: Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị cơ quan Công an khởi tố.

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân giữa N.C.N. (16 tuổi), HKTT: Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội) với L.N.S. (18 tuổi), HKTT: Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội), khoảng 21h30 ngày 19/9/2022, N. cùng 22 đối tượng khác, tập trung tại khu đô thị Cienco 5 xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, điều khiển 12 xe máy các loại và cầm nhiều hung khí như: tuýt sắt gắn dao, đao, kiếm,... đi dàn hàng ba, hàng bốn, lạng lách đánh võng, bóp còi xe inh ỏi đi với tốc độ cao trên đường 100, đi thẳng lên thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng rồi rẽ vào đường 308, đi qua Trường THPT Tự Lập, đến ngã tư Phú Mỹ, rẽ phải đi khoảng 300m thì gặp nhóm của L.N.S., gồm khoảng 20 người, đang ăn uống trong quán.

Nhóm của N. dừng xe trước quán, chửi bới, dùng hung khí đem theo, khiêu khích, dụ nhóm của S. ra đường đánh nhau. Nhóm của S. không ra mà cầm bát đĩa trong quán ném về phía nhóm của N. nhưng không trúng ai. Sau đó nhóm của N. bỏ về theo lối cũ. Trên đường về, nhóm này tiếp tục đi xe dàn hàng ba, hàng bốn, lạng lách đánh võng, bóp còi xe inh ỏi, đi với tốc độ cao.

Ngày 4/11/2022, Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với N.C.N cùng 6 đối tượng khác. Hành vi của các đối tượng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh tại địa phương, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm mất trật tự công cộng. Trong thời gian tới, Công an huyện Mê Linh sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp gây rối trật tự công cộng theo đúng quy định của pháp luật.