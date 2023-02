Hưng Yên: Bắt nhóm đối tượng gây rối trật tự trên Quốc lộ 5

Ngày 15/2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Sơn (SN 1982, trú tại thôn An Đỗ, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên); Trương Văn Minh (SN 1987, trú tại thôn Rầm Tám, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thành Long (SN 1990) và Nguyễn Đình Nam (SN 1996) cùng trú tại thôn Lộc Nhan (xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.



Các đối tượng trên liên quan vụ Gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 10/2/2023 tại Quốc lộ 5 thuộc phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 14h30 ngày 10/2/2023, Phạm Văn Sơn điều khiển xe ô tô tải BKS 29C-002.81 (Sơn đã mua lại xe ôtô của Công ty cổ phần nội thất Hiện Đại từ tháng 2/2022 nhưng chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ). Cùng đi trên xe có Trương Văn Minh; Nguyễn Thành Long và Nguyễn Đình Nam đi từ Hà Nội về khu Công nghiệp Minh Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên để làm việc.

Khi đi đến địa phận phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, xe của Sơn bị xe container BKS 34C-156.83 (chủ đăng ký là Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Hoàng Kim, địa chỉ: thôn Cẩm Lý, xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) kéo rơ móoc BKS 34R-026.92 do Đỗ Văn Tuấn (SN 1990, thôn Phục Bắc, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển, đi cùng một thanh niên khác (chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ) từ phía sau vượt lên, tạt đầu xe ôtô do Sơn điều khiển.

Sơn đã điều khiển xe ô tô BKS 29C-002.81 đuổi theo xe ô tô BKS 34C-156.83, đến địa phận phường Bạch Sam thì đuổi kịp và vượt lên chặn đầu xe ôtô BKS 34C-156.83.

Tại đây, Sơn, Nam, Minh, Long xuống xe, Sơn cầm 1 gậy gỗ đi đến xe 34C-156.83 chửi Tuấn và dùng gậy gỗ chọc vào bên trong cabin xe; Tuấn và người đi cùng xuống xe ôtô bằng cửa bên phụ, Sơn chạy sang đóng cửa và tiếp tục chọc làm vỡ 1 ô kính cửa bên phụ. Lúc này, Minh cầm 1 đoạn gậy bằng tre dài khoảng 3m chọc vào cabin xe; Long cầm 1 chiếc bàn cào (cán bằng gỗ, bàn cào bằng kim loại), Nam không cầm gì chỉ đứng ngoài quan sát.

Thời điểm này, trên, Quốc lộ 5 các phương tiện đã phải dừng lại phía sau 2 chiếc xe trên gây ùn tắc giao thông, 4 đối tượng Sơn, Nam, Minh, Long định lên xe đi. Tuy nhiên, khi các đối tượng này vừa lên xe ô tô thì thấy Tuấn và người đi cùng xuống xe, nhóm của Sơn lại quay lại và xảy ra xô xát, đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên.

Vụ việc đã trên xảy ra trong khoảng thời gian 10 phút gây ùn tắc trên Quốc lộ 5 chiều Hà Nội - Hải Dương khoảng gần 200m. Tại cơ quan điều tra, Sơn, Minh, Long, Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Căn cứ tài liệu điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Sơn, Trương Văn Minh, Nguyễn Thành Long và Nguyễn Đình Nam về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Công an thị xã Mỹ Hào phối hợp PC02 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

