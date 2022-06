Hải Dương: Đối tượng cướp tiệm vàng Kim Ngân bị bắt ở TPHCM

Ngày 23/6, Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang mở rộng điều tra, làm rõ vụ Cướp giật tài sản xảy ra ngày 13/5/2022 trên địa bàn phường Sao Đỏ, TP Chí Linh.



Thông tin từ Công an TP Chí Linh, khoảng 17h45’ ngày 13/5/2022, một nam thanh niên đi vào tiệm vàng Kim Ngân, số 133 khu dân cư Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh hỏi mua một sợi dây chuyền 5 chỉ, loại vàng 10K. Sau khi xem xét, đối tượng yêu cầu chủ cửa hàng lấy cho một sợi dây chuyền khác với trọng lượng lớn hơn. Vừa nhận sợi dây từ tay chủ tiệm, nam thanh niên bất ngờ cầm cả 2 sợi dây chuyền chạy ra cửa, nhảy lên xe máy dựng sẵn và bỏ chạy.

Xuân tại cơ quan công an.

Sự việc diễn biến nhanh, tiệm vàng lại không lắp đặt hệ thống camera an ninh nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng Công an. Tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống camera giám sát của các hộ dân sống xung quanh và camera lắp đặt trên các tuyến giao thông, bước đầu lực lượng Công an xác định được đặc điểm nhận dạng, phương tiện và lộ trình di chuyển của đối tượng.

Sau khi gây án, đối tượng di chuyển dọc tuyến Quốc lộ 17 đi Nam Sách. Mặt khác, đặc điểm của đối tượng có nhiều nét đương đồng với đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra trước đó 7 tiếng trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

Ngay sau đó, Công an 2 đơn vị đã tích cực phối hợp điều tra, xác định đối tượng gây ra cả 2 vụ án là Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1999, trú tại phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

Ngày 1/6, đối tượng Xuân bị Công an TP Bắc Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn TPHCM.

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Xuân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi gây án trên địa bàn TP Chí Linh, đối tượng bán 2 sợi dây chuyền được hơn 20 triệu đồng, di chuyển về chung cư tại Hà Nội và mua vé bay vào TPHCM.

Hiện, Công an TP Chí Linh đang tiếp tục phối hợp điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

