Hải Dương: Đánh cháu, tát vợ, chửi mẹ già, người đàn ông bị xử phạt

Ngày 24/4, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phùng Danh Đức (SN 1971, trú tại thôn Nam Cầu 2, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương với số tiền phạt 26,2 triệu đồng.



Ông Phùng Danh Đức đã sử dụng một thanh gỗ vụt 4 - 5 phát vào người cháu ruột là anh Nguyễn Văn Sang (SN 1984, trú cùng thôn Nam Cầu 2). Đồng thời, tát 2 phát vào mặt , sử dụng một thanh gỗ vụt một phát vào đầu vợ là bà Nguyễn Thị Cường (SN 1979, trú tại thôn Nam Cầu 2, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Ảnh minh họa.

Vụ việc xảy ra từ ngày 2/10/2022 tại thôn Nam Cầu 2, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Anh Nguyễn Văn Sang và bà Nguyễn Thị Cường đều từ chối giám định thương tích và không đề nghị xử lý đối với Phùng Danh Đức.

Hành vi trên của ông Phùng Danh Đức vi phạm quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 52 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, có mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính đối với nhiều người, quy định tại điểm m, khoản 1, Điều 10 Luật Vi phạm hành chính.

Cùng với đó, ông Đức cũng có lời nói nói lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1936, trú tại thôn Nam Cầu 2, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Theo quy định tại khoản 1, Điều 54 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình, hành vi này có mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính đối với người già, quy định tại điểm m, khoản 1, Điều 10 Luật Vi phạm hành chính.

Do đó, UBND tỉnh Hải Dương xử phạt hai hành vi trên của ông Phùng Danh Đức với tổng số tiền lên đến 26.250.000 đồng.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản cũng ký quyết định xử phạt đối với anh Nguyễn Văn Sang số tiền 7,5 triệu đồng do đã đấm 2 -3 phát vào mặt cậu ruột là ông Phùng Danh Đức. Hành vi của Sang bị phạm Nghị định 144 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

