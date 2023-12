Công an Hải Dương ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Giáp Thìn 2024

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và gần 700 cán bộ lãnh đạo, chiến sĩ tham dự lễ ra quân.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu tại lễ ra quân.

Tại Lễ ra quân, Đại tá Lê Đức Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đợt cao điểm diễn ra trong thời gian 2 tháng 14 ngày, bắt đầu từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 29/2/2024.

Mục tiêu là chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm; huy động 100% lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm gắn với duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ công tác 151, nhằm kiềm chế, làm giảm tội phạm.

Đại tá Lê Quý Thường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát lệnh ra quân

Không để xảy ra tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen; ngăn chặn, trấn áp xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng xe mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, gây mất ANTT, đấu tranh trấn áp, xử lý các loại tội phạm đường phố, các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh đối với tội phạm về ma túy; tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường. Phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; không để xảy ra cháy, nổ lớn; giảm tai nạn giao thông; không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước và địa phương, các đoàn khách quốc tế, dịp lễ Noel, Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân… góp phần giữ vững, ổn định an ninh trật tự để nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Tại lễ ra quân, Trung tá Nguyễn Văn Thuần, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động đại diện cho cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Công an tỉnh xin hứa nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong đợt cao điểm, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Hình ảnh lễ ra quân.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Đại tá Lê Quý Thường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an trong đợt ra quân lần này rất nặng nề, nhiều khó khăn nhưng cũng rất vinh quang.

Với mục tiêu đảm bảo cho người dân thực sự an toàn và hạnh phúc, không bị xâm hại bởi bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã phát lệnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Đại tá Lê Quý Thường yêu cầu CBCS Công an toàn tỉnh phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong suốt đợt cao điểm.

Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ ra quân.

Sáng cùng ngày, Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.