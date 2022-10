Hải Dương: Bắt 3 “nữ quái” chiếm đoạt hơn 13 tỷ của doanh nghiệp

Tối 11/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Điệu (SN 1986, trú tại Phòng 206, Nơ 9A, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 bị can trong vụ án.

Điệu là đồng phạm với 2 đối tượng Vũ Thị Thùy Dương (SN 1987, trú tại Đội 4, thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, Hải Dương) và Nguyễn Hoàng Giang (SN 1984, trú tại P.2518, khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) đã bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 23/6/2021.

Kết quả điều tra của cơ quan Công an xác định, tháng 1/2013, Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam (gọi tắt là Công ty AEV , có địa chỉ tại Khu công nghiệp Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) ký hợp đồng với Công ty TNHH Logistics MLC ITL chi nhánh Hà Nội (Công ty MLC, địa chỉ tại số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Trong đó chỉ định Công ty MLC là đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải, giao nhận các lô hàng của Công ty AEV bằng vận tải đường biển, đường bộ, đường không, làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu và các dịch vụ khác có liên quan.

Lợi dụng công việc được giao, trong thời gian từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2020, Vũ Thị Thùy Dương là trưởng phòng xuất nhập khẩu hàng hóa của Công ty AEV đã thỏa thuận, thống nhất với Nguyễn Hoàng Giang là phụ trách bộ phận kế toán và Nguyễn Thị Điệu là nhân viên bộ phận chứng từ và chăm sóc khách hàng của Công ty MLC thực hiện chỉnh sửa, nâng khống phí dịch vụ, ghi tăng các dịch vụ, giá trị tiền thanh toán trong 1.921 giấy báo trả tiền và viết hóa đơn Công ty MLC theo số tiền ghi trong các giấy báo trả tiền chỉnh sửa.

Mục đích để nâng giá trị tiền yêu cầu thanh toán so với giá trị thực tế giấy báo trả tiền gốc mà Công ty AEV phải thanh toán cho Công ty MLC với tổng số tiền chênh lệch là hơn 13 tỷ đồng.

Sau đó, các đối tượng viết ủy nhiệm chi, ký giả chữ ký của Giám đốc Công ty MLC rút, chuyển tiền chênh lệch ra khỏi tài khoản của Công ty MLC để chiếm đoạt của Công ty AEV số tiền hơn 13 tỷ đồng chênh lệch này.

Thời điểm Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Thùy Dương (ngày 23/6/2021), Dương đang mang thai 8 tháng nên được tại ngoại.

Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại, đối tượng không thành khẩn, có dấu hiệu tiêu hủy tài liệu, chứng cứ trong dữ liệu điện tử zalo, email, skype; vì vậy, ngày 31/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Thị Thùy Dương để phục vụ quá trình điều tra.

Đến nay, Văn phòng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã làm rõ hành vi phạm tội của 3 bị can, ra kết luận điều tra và chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Quảng Bình: Bắt Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản