Hải Dương: Bắt 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 10 tử vong

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan vụ nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong xảy ra tại nhà văn hóa thôn Đồng Hội (xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang) vào tối ngày 11/7.



Các đối tượng gồm: Phạm Quốc Cường, Phạm Văn Trang, Nguyễn Thành Long (cùng sinh năm 2005, trú tại xã Đông Xuyên, Ninh Giang). Nạn nhân trong vụ án là em Đặng Văn H (sinh năm 2006, trú tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang).

Ba đối tượng gây ra vụ án khiến nam sinh lớp 10 tử vong.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Quốc Cường có quan hệ tình cảm yêu đương với Phạm Thị Q.T (sinh năm 2006, trú tại xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Em Đặng Văn H lại thường xuyên bày tỏ tình cảm với Phạm Thị Q.T, dẫn đến giữa C. và H. nảy sinh mâu thuẫn.

Do biết em H. có tán tỉnh người yêu của Cường nên Cường đã rủ Trang, Long một số lần đi tìm H. để đánh nhưng không thành.

Đến khoảng 20h00 ngày 11/7, các đối tượng trên đến Nhà văn hóa thôn Đồng Hội (xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Tại đây, phát hiện Đặng Văn H đang hướng dẫn cho thiếu niên sinh hoạt hè ở sân nhà văn hóa nên Long và Trang đã gọi H. ra ngoài rồi dùng chân, tay đánh, đấm, đá liên tiếp vào người H.

Đáng chú ý, dù em H. khi đó bỏ chạy nhưng Long và Trang vẫn đuổi theo đấm đá làm H. gục ngã, bất tỉnh và tử vong tại hiện trường. Sau khi thấy H. khuỵ xuống và có người ra can ngăn, nhóm này đã rời khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng đã không qua khỏi. Khám nghiệm tử thi sơ bộ xác định nguyên nhân chết của Đ.V.H. là do đa chấn thương.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

