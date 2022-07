Nguyên nhân con trai chủ tịch xã ở Hải Dương bị bị đánh tử vong

Sáng 12/7, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hải Dương, thượng tá Bùi Quang Bình – Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ án mạng xảy ra tối 11/7 ở thôn Đồng Hội (xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, Hải Dương) là do mâu thuẫn tình cảm.



“Ngay tối hôm qua, ở địa bàn huyện Ninh Giang, chỉ vì mâu thuẫn tình yêu nam nữ, 4 cháu toàn học sinh lớp 10, lớp 11, có cháu vừa thi xong tốt nghiệp rủ nhau vào đánh nam sinh lớp 10 dẫn đến chết, rất đau thương”, thượng tá Bình cho biết.

Nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: GĐ&XH)

Thông tin ban đầu vụ việc, khoảng hơn 20h tối ngày 11/7, em Đ.Q.H. (16 tuổi, trú tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, Hải Dương - học sinh lớp 10 trường THPT Khúc Thừa Dụ) đang dạy các cháu thiếu niên ở nhà văn hoá thôn. Thời điểm này, một nhóm thanh niên lạ mặt đến để gọi nam sinh này ra nói chuyện.

Sau đó nhóm thanh niên lao vào đánh khiến em H. gục xuống mới lên xe rời đi. Dù người dân xung quanh đã hô hoán, cấp cứu tại chỗ cho nạn nhân nhưng nam sinh không qua khỏi.

Ngay khi nhận được thông tin vụ án, Công an huyện Ninh Giang đã cử cán bộ xuống hiện trường để điều tra. Do vụ án mạng nghiêm trọng, nên đơn vị đã bàn giao hồ sơ cho Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hải Dương để điều tra, truy bắt nhóm thanh niên gây án. Lực lượng Công an đã truy bắt được nhóm đối tượng liên quan vụ án.

Được biết, em H. là con trai út trong gia đình có bố đang làm Chủ tịch UBND xã Hồng Phong. Nam sinh vừa học hết lớp 10D Trường THPT Khúc Thừa Dụ và hiện đang nghỉ hè nên em tham gia hoạt động hè tại địa phương.

Theo đại diện trường THPT Khúc Thừa Dụ, nam sinh H. có học lực khá, tính cách chan hòa với bạn bè, không mâu thuẫn với ai trong trường, lớp.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành, điều tra làm rõ.

