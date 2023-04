Hải Dương: Bao nhiêu cán bộ Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng bị bắt?

Mới đây, mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm và Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 4 đối tượng về tội “ Nhận hối lộ ” liên quan đến sai phạm trong việc đăng kiểm phương tiện đường thủy.



Trong số này có Lương Đức Thái - Phó Giám đốc Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng, tỉnh Hải Dương và Vũ Đức Nhất, nguyên là Phó Giám đốc Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng, hiện đang làm việc tại Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Lương Đức Thái - Phó Giám đốc Chi cục đăng kiểm Hải Hưng, tỉnh Hải Dương

Theo cơ quan công an, trong quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra ngày 6/5/2022 tại khu vực biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tạm giữ các tàu là phương tiện mà các đối tượng sử dụng để khai thác cát trái phép.

Điều tra làm rõ đối với các phương tiện này, Cơ quan CSĐT xác định một số đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng và Phòng Tàu sông - Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tiêu cực, nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc cấp thẩm định thiết kế và đăng kiểm đối với các phương tiện này.

Cơ quan CSĐT CA TPHCM, Viện KSND thành phố đã phối hợp các Cục nghiệp vụ có liên quan thuộc Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can tại Phòng Tàu sông và Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Quá trình khám xét thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, dữ liệu có liên quan vụ án.

Cũng tại Chi cục đăng kiểm Hải Hưng, trước đó, ngày 5/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương (Phòng Cảnh sát kinh tế) thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Chi cục đăng kiểm Hải Hưng, địa chỉ phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hữu Dương (sinh năm 1976, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Lê Huy Hoàng (sinh năm 1985, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đều là Đăng kiểm viên thuộc Chi cục đăng kiểm Hải Hưng để điều tra, làm rõ sai phạm trong quá trình thực hiện đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

