Hải Dương: Bao nhiêu bị can bị truy tố vụ đấu giá đất Cẩm Giang?

Mới đây, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương điều tra mở rộng vụ án “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến việc tổ chức đấu giá đất quyền sử dụng đất tại thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng và vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH MTV TM và DV Tiến Minh (trụ sở tại phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương).

Quá trình điều tra phát hiện Lê Tuấn Dũng, sinh năm 1958, trú tại khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận tiền của các bị can trong vụ án trên để hứa hẹn “chạy án”.

Ngày 29/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thi hành lệnh bắt bị can đối với Lê Tuấn Dũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 3, Điều 174 Bộ Luật hình sự để tạm giam, đồng thời thực hiện Lệnh khám xét nơi ở của bị can tại khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở của bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng phê chuẩn.