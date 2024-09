Hà Tĩnh: 24 trường ở huyện miền núi cho học sinh nghỉ học

Theo đó, tổng số học sinh nghỉ học là 10.822 học sinh (mầm non 3.832; tiểu học 4.457 và THCS 2.533).

Theo lãnh đạo phòng Giáo dục Hương Khê , Hà Tĩnh do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, gây ảnh hưởng giao thông và có nguy cơ ngập lụt một số khu vực. Trước tình hình trên, để đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như cán bộ, giáo viên, các trường học đã chủ động cho học sinh, giáo viên nghỉ ở nhà.

Mưa lớn gây ảnh hưởng giao thông tại một số tuyến đường huyện miền núi Hương Khê (Ảnh: CA Hương Khê). Thực hiện công văn chỉ đạo của ngành, các trường học trên địa bàn đã triển khai giằng chống phòng học, phát quang cây cối, dời dọn các tài sản có giá trị lên vị trí cao, để tránh thiệt hại do bão số 4 gây ra.



Từ chiều 18/9, cán bộ, giáo viên Trường THCS Hương Lâm (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã bọc nilon bộ đồ dùng thiết bị dạy học, tài liệu để chuyển sang các phòng học an toàn. Nhà trường cũng huy động lực lượng gia cố công trình, đặc biệt là chằng chống mái, đóng và cài chốt cửa sổ, cửa ra vào các phòng học, tránh bị tốc mái, tung cửa khi bão đổ bộ.

Tại Trường Tiểu học Phú Gia, từ chiều 19/9, sau khi xin ý kiến của Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê, nhà trường đã cho 32 học sinh người dân tộc Lào tại điểm trường thôn Phú Lâm (xã Phú Gia) nghỉ học.

Thầy Lê Ánh Dương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Gia cho biết, điểm lẻ cách điểm trung tâm 17km với 7 giáo viên dạy học, tuy nhiên chỉ có 2 trong số đó là GV cắm bản. Đường đi lên điểm Phú Lâm rất khó khăn, nhiều khu vực dễ xảy ra ngập lụt, xói đất. Vì vậy để đảm bảo an toàn cô trò, Trường đã cho học sinh nghỉ học trong chiều 19/9. Nhà trường cũng yêu cầu giáo viên thông tin đến phụ huynh đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian ở nhà.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, ngày 20/9, khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và dông. Các địa phương, đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4 và chuẩn bị phương án ứng phó với nguy cơ mưa lũ, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi; ngập lụt tại các đô thị, thành phố.

Tại huyện Hương Khê xuất hiện ngập cục bộ tại một số cầu như: Cầu sang bản Rào Tre, xã Hương Liên; cầu tràn xóm 8, xã Hương Đô; đường qua tràn đập Làng, đập Khe Á, xã Hương Bình; đường qua tràn đập Miệu, đập Khe Tuần, xã Hương Vĩnh.

Dự báo từ ngày 22 đến 23/9, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Để đề phòng mưa lũ và sạt lở đất, các địa phương đã tổ chức di dời dân ở những nơi có nguy cơ cao ảnh hưởng của lũ lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn. Huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức di dời 21 hộ với 55 nhân khẩu; huyện Thạch Hà đã sơ tán 5 hộ dân/18 nhân khẩu nằm sát núi Nam Giới có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Huyện Hương Khê đã tổ chức sơ tán 23 hộ tại xã Hương Lâm, Lộc Yên 1 hộ...

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và các sở, ngành, địa phương triển khai công tác phòng, chống bão lũ trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ" đảm bảo an toàn cao nhất về người và tài sản cho nhân dân.

