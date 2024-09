Phó Giám đốc bị bắt cóc và kế hoạch đòi tiền chuộc 10 tỷ

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/5/2024, anh M.V.C, Phó Giám đốc công ty nội thất đang ở văn phòng thì nhận được điện thoại. Người đàn ông tự giới thiệu có căn nhà ở khu dân cư Tân Phú (Châu Thành A, Hậu Giang) và muốn mời anh C. đến tận nơi tư vấn, thi công nội thất. Sau khi nhận lời, anh C. một mình đi xe máy tới điểm hẹn. Bước vào nhà, anh C. thấy hai người đàn ông đã đợi sẵn. Chưa kịp chào hỏi nhau, hai người đàn ông kia đã dùng hơi cay xịt thẳng vào mặt anh C. rồi trói chân, tay và nhanh chóng chuyển anh lên một chiếc ô tô và di chuyển về tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua một đêm, chẳng thấy anh C. về, cả nhà đã chia nhau đi tìm. Tới gần trưa 11/5, vợ anh C. bất ngờ nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của chồng. Nội dung là anh C. đã bị bắt cóc, gia đình phải chuyển cho nhóm đối tượng này 10 tỷ đồng nếu không chúng sẽ thủ tiêu anh C. Nhóm bắt cóc yêu cầu gia đình lập tức "ứng trước" 1 tỷ, số còn lại sẽ phải thanh toán trong 5 ngày. Chúng cũng đe dọa nếu báo công an thì anh C. sẽ khó giữ được mạng sống. Nhận được tin nhắn, gia đình anh C. vội tìm đến cơ quan công an để trình báo. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Các điều tra viên nhận định, nhóm bắt cóc anh C. rất tinh vi. Chúng không liên lạc bằng bất cứ phương tiện nào khác ngoài tài khoản Zalo của chính nạn nhân. Địa điểm gây án, địa điểm giam giữ anh C. cũng chưa thể xác định được. Thời điểm này, toàn bộ các đối tượng lưu manh, cộm cán có tiền án, tiền sự trên địa bàn Châu Thanh A và Hậu Giang được rà soát, nhưng không tìm ra manh mối nào có giá trị. Các cuộc trao đổi giữa nhóm bắt cóc và gia đình anh C. vẫn diễn ra, do lo sợ nên phía bị hại đã chuyển trước cho nhóm đối tượng hơn 40 triệu đồng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Công tác trinh sát đã tìm thấy căn nhà nơi anh C. đến và bị bắt cóc. Tuy nhiên, khi xác minh thì được biết căn nhà này mới được chủ cho nhóm người lạ mặt thuê. Toàn bộ giấy tờ làm thủ tục đều là giả. Như vậy, có thể thấy nhóm bắt cóc đã lên kế hoạch, chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng trước khi ra tay. Tiến hành rà soát camera an ninh, công an phát hiện một xe ô tô nghi vấn. Chiếc xe này sau đó cũng được làm rõ là đi thuê. Chủ xe cho hay, có người đã thuê xe tự lái và công an xác định tên tuổi, giấy tờ thuê xe là giả. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Các dữ liệu camera thu được thể hiện, sau khi đưa anh C. lên xe ô tô bằng vũ lực, nhóm đối tượng đã di chuyển về Vĩnh Long. Quá trình xác minh cho thấy, chúng đang tá túc tại một căn nhà ở xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ, Vĩnh Long). Cùng lúc này, công tác nghiệp vụ cũng giúp công an xác định được đối tượng chủ mưu, cầm đầu việc bắt cóc anh C. và tống tiền là hai anh em ruột Nguyễn Hữu Nghĩa (47 tuổi), Nguyễn Thanh Nguyên (37 tuổi) cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp. Đến 0h10 ngày 12/5, Công an Hậu Giang phát hiện Nghĩa đang ngồi tại một quán nước ở huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), cách nơi chúng giữ anh C 40km. Nghĩa lập tức bị bắt giữ. Khai thác nhanh đối tượng, công an xác định được địa điểm anh C bị nhốt. Lúc này có Nguyên đang trông giữ. Khi thấy công an tới, hắn hé cửa, tay cầm dao kề cổ nạn nhân và yêu cầu phải thả Nghĩa, đồng thời cung cấp cho chúng một xe ô tô để bỏ trốn. Suốt nhiều giờ, Nguyên liên tục ra yêu sách, đòi công an phải đáp ứng. Gã cũng thể hiện sự manh động mỗi lần yêu cầu bị các chiến sĩ công an khéo léo từ chối. Đến khoảng 3h sáng cùng ngày, nhận định Nguyên thấm mệt, sẽ mất cảnh giác, các lực lượng đồng loạt áp sát, xô cửa xông vào tước dao, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng, đảm bảo an toàn cho nạn nhân cũng như lực lượng thi hành công vụ. Lời khai của Nghĩa, Nguyên cho thấy, do túng thiếu, chúng lên kế hoạch bắt cóc đòi tiền chuộc. Do biết anh C. làm Phó Giám đốc một công ty nội thất, gia đình có điều kiện kinh tế nên Nghĩa, Nguyên quyết định bắt cóc. (Các đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa (trái) Nguyễn Thanh Nguyên (phải) tại cơ quan Công an) Hai anh em Nguyên thuê Nguyễn Quốc Thanh (37 tuổi, trú TP Cần Thơ) và Lý Minh Chánh (46 tuổi, sống lang thang) thực hiện việc bắt cóc anh C với giá 300 triệu đồng một người. Để mưu đồ thành công, nhóm đối tượng đã tìm thuê 2 căn nhà, một ở Hậu Giang nhằm dụ anh C. đến, một căn ở Vĩnh Long để khi bắt được sẽ đưa anh C. về đây giam giữ, đòi tiền. Mặc dù đã lên kế hoạch hết sức chi tiết, bài bản, thế nhưng những kẻ bắt cóc đã không thể thoát được sự truy lùng của Công an tỉnh Hậu Giang. Cuối cùng, những kẻ "liều mạng" này sẽ phải trả cái giá xứng đáng về hành vi mình gây ra. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Nữ DJ bị bạn trai sát hại trong tình trạng khỏa thân.

