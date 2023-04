Hà Nội: Truy nã người đàn ông mượn xe SH của bạn mang đi cắm

Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Hải (SN: 1990; HKTT: ngõ 96 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải và quyết định truy nã.

Theo điều tra, Nguyễn Thanh Hải có ở cùng anh T (SN: 1993; HKTT: Gia Lâm, Hà Nội) tại nhà thuê trên địa bàn Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Ngày 3/8/2022, Hải nảy sinh ý định mượn xe máy SH của anh T. rồi mang đi cắm lấy tiền tiêu xài. Sau đó Hải mang xe của anh T. mang đi cắm được 20 triệu đồng. Phát hiện sự việc, anh T đã đến cơ quan Công an trình báo.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 11/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hải về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 7/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Hải.

Nếu phát hiện đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Gia Lâm (SĐT: 0987673608), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.