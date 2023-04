Đăng video bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa, YODY bị phạt 15 triệu

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hải Dương) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Công ty Cổ phần Thời trang YODY. Theo đó, Yody bị xử phạt 15 triệu đồng do chia sẻ video có bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa.



Trước đó, xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm liên quan đến chủ quyền biển đảo, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Dương, Công an phường Việt Hòa đã mời đại diện công ty lên làm việc và tiến hành các biện pháp xác minh theo quy định.

Kết quả xác minh cho thấy, ngày 3/4, Công ty Cổ phần Thời trang YODY giao cho một nhân viên quay dựng video kỷ niệm 9 năm ngày thành lập. Nhân viên này đã truy cập vào một website trên internet, tải hình ảnh bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa để làm tư liệu gắn các địa điểm mà công ty có chi nhánh.

Sau đó, video này được lãnh đạo công ty giao cho một bộ phận để thẩm định, nhưng bộ phận này cũng không để ý nội dung video có hình ảnh bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ngày 4/4, Công ty Cổ phần Thời trang YODY đã chia sẻ video trên lên 53 tài khoản Fanpage do công ty tạo, lập, sử dụng.

Ngày 10/4, trong thông cáo báo chí phát đi, Công ty Cổ phần Thời trang YODY cho biết, ngay khi nhận được phản hồi của cơ quan truyền thông, Công ty đã lập tức rà soát toàn bộ nội dung liên quan và thừa nhận đã để xảy ra thiếu sót nói trên trong một video truyền tải thông điệp cảm ơn khách hàng nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 9 tuổi của công ty.

“Sai sót này xảy ra do bộ phận truyền thông của chúng tôi đã sơ suất trong quá trình xử lý hình ảnh và kiểm duyệt nội dung của video”, thông cáo nêu.

Công ty Cổ phần Thời trang YODY cho biết, ý thức rất rõ rằng sai sót này là không thể bao biện và gửi lời xin lỗi đến người dân Việt Nam vì đã để xảy ra sai sót nói trên. “Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi vì đã bất cẩn để xảy ra sự cố này” YODY tỏ ra cầu thị trong thông cáo.

Đồng thời cho biết, Công ty đã ngay lập tức sửa đổi, điều chỉnh toàn bộ nội dung có liên quan trên các kênh truyền thông của công ty và coi đây là một bài học sâu sắc trong quá trình tương tác với khách hàng.

YODYcho biết: “Chúng tôi là một doanh nghiệp dân tộc, với tinh thần Việt mạnh mẽ, không chỉ đặt mục tiêu giữ vững thị trường trong nước mà còn đang trên con đường thực hiện khát vọng đưa thời trang Việt ra thế giới. YODY cam kết luôn tôn trọng Hiến pháp Việt Nam, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Việt Nam và ý thức rõ ràng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam”, thông cáo nêu.

YODY là một thương hiệu thời trang hiện đã có 230 cửa hàng trên 52 tỉnh thành phố trải dài khắp toàn quốc.