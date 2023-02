Hải Phòng: Truy nã đối tượng sát hại bạn gái tại nhà riêng

Trước đó, vào chiều 24/10/2022, Công an xã An Đồng, huyện An Dương, nhận được tin báo về việc vào khoảng 13h30 cùng ngày, bà H.T.T.H. (SN 1961, trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) đến nhà con trai là Trần Hoàng Hiếu thì bàng hoàng phát hiện tại phòng ngủ trên tầng 2, bạn gái của con trai mình là chị L.T.L.D. (SN 1993, ở phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng) tử vong trong tư thế nằm sấp trên giường, có nhiều vết máu xung quanh. Trên đầu của chị L.T.L.D. phát hiện một vết thương, nghi bị đạn bắn.

Sau khi xảy ra vụ việc, giám đốc Công an TP Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương vào cuộc phối hợp với Công an huyện An Dương nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.



Kết quả điều tra, cơ quan Công an xác định Trần Hoàng Hiếu đã từng có một đời vợ, sau đó tiếp tục có quan hệ tình cảm với chị L.T.L.D. Do mâu thuẫn, Trần Hoàng Hiếu đã sử dụng súng bắn chết chị L.T.L.D. Sau khi phạm tội, Hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với bị can Trần Hoàng Hiếu.

Cơ quan Công an thông báo đến các cơ quan chức năng và mọi người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng Trần Hoàng Hiếu đều có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát, UBND nơi gần nhất.

