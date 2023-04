Hà Nội: Hàng dài xe công an hư hỏng nằm chờ sửa chữa

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 12/4, tại khu vực đại lý ô tô Suzuki (Khu công nghiệp Lai Xá) huyện Hoài Đức, Hà Nội tập trung gần 30 chiếc xe công vụ của ngành công an đã cũ nát và hư hỏng xếp hàng chờ sửa chữa. Những chiếc xe công vụ này đều thuộc chủng loại Suzuki, đã hoạt động nhiều năm nên tình trạng cũ nát thể hiện rõ. Phần lớn những chiếc xe công vụ này đều đã được kiểm tra từ tháng 3/2023 nhưng đến nay vẫn chưa thể sửa chữa, buộc phải nằm chờ nhiều ngày tại đại lý Suzuki KCN Lai Xá. Hàng dài xe công vụ của ngành công an nằm nối đuôi hai bên đường, chiếm một phần diện tích của tuyến đường. Các bộ phận của xe đều đã hoen gỉ, xuống cấp, hư hỏng nặng. Thậm chí, sau kiểm tra, chiếc xe này được thông báo với dòng chữ "Đi được, phanh không ăn" và vẫn nằm chờ "chữa bệnh". Chiếc xe cảnh sát được kiểm tra ngày 6/3/2023 và thông báo tình trạng "Xe không nổ được, mất mát nhiều". Những xe nằm chờ sửa chữa chủ yếu là xe cảnh sát bảo đảm an ninh trật tự và tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an. Chiếc xe công vụ này bị hư hỏng nặng với tình trạng "Đã câu ắc quy vẫn không có điện cấp". Thông tin từ nhân viên bảo vệ của đại lý Suzuki KCN Lai Xá cho biết, những chiếc xe công vụ ngành công an được đưa đến đây để sửa chữa. Tuy nhiên, đã xếp hàng, nằm chờ nhiều ngày nhưng vẫn chưa xong. Nhìn cảnh hàng dài xe công phơi mưa, nắng chưa được sửa chữa khiến nhiều người xót xa. >>> Mời độc giả xem thêm video Nghệ An: Xử lý đội xe Jeep không đăng kiểm chở thí sinh áo dài (Nguồn: THĐT)

