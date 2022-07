Hà Nội: Truy nã một bị can trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Ngày 29/7, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định truy nã bị can đối với một đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Trước đó, đối tượng này đã bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.

Theo điều tra của cơ quan Công an, Trần Hồng Sâm (SN 1988, trú tại xã Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định) có tham gia đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bài “Socvip” (sau đổi thành “Sumvip”), “Vuaclub”.

Bị can Trần Hồng Sâm.

Muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua “Sum” của “Sumvip”, mua “Vua” của “Vuaclub”. Trong đó, “Sum” và “Vua” là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game, bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử.

Dòng tiền đánh bạc qua game bài được chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử. Trong đó, Sâm được phụ trách chuyển tiền từ thẻ nạp vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt. Ước tính số tiền giao dịch của đường dây lên đến khoảng 1.500 tỷ đồng .

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 10/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hồng Sâm về tội Tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm sau đó đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Hồng Sâm.

Cơ quan công an thông báo, nếu phát hiện đối tượng Sâm ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an quận Nam Từ Liêm (SĐT: 02438373022 - 0977373773) hoặc công an nơi gần nhất. Cơ quan Công an cũng yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.