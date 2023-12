Hà Nội: Truy nã đối tượng dùng búa đập phá tài sản của người khác

Ngày 7/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) - Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Trung Quang (SN 1978; HKTT: Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội; nơi ở: Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) về tội Hủy hoại tài sản.

Đối tượng Nguyễn Trung Quang và quyết định truy nã.

Theo điều tra, ngày 27/6/2023, tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Nguyễn Trung Quang đã dùng búa đập phá tài sản trong nhà chị H. Giá trị tài sản thiệt hại khoảng 10 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 12/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Trung Quang về tội hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 19/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an Công an quận Hà Đông đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Trung Quang. Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an quận Hà Đông (SĐT: 0977455679), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Công an quận Hà Đông yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.