Tin nóng 7/7: Cãi nhau với vợ, vô cớ chém chết bà hàng xóm

Phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây tràm bên quốc lộ: Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 7/7, một số người dân bàng hoàng phát hiện một người đàn ông khoảng 30-35 tuổi, chưa rõ danh tính chết trong tư thế treo cổ trên một cây lớn bên quốc lộ 1A, đoạn qua xóm Bắc Sơn 1, xã Nghi Quang. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đi tắm biển ở Hạ Long, nữ du khách đuối nước tử vong: Vào khoảng 6h sáng ngày 7/7, khi đang cùng gia đình đi tắm tại bãi tắm Hòn Gai (TP Hạ Long) thì chị P.T.V.H. (SN 1974, trú tại TP Hà Nội) bị đuối nước dẫn đến tử vong. Đi tập thể dục, tá hỏa phát hiện thi thể nổi trên kênh Lò Gốm: Sáng ngày 7/7, trong lúc tập thể dục, người dân địa phương tá hỏa phát hiện một thi thể nổi trên kênh Lò Gốm (phường 10, quận 6, TP.HCM). Bước đầu nhận dạng thi thể là nam giới, khoảng 40 tuổi và đang trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân mặc áo màu xanh, quần màu đỏ. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Đi vào điểm mù của xe tải, người phụ nữ bị cuốn vào gầm: Vào khoảng 11h22 ngày 7/7, khi xe tải lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định hướng Hầm Chui Mỹ Thủy đi Bến Phà Cát Lái, tài xế lái xe rẽ phải vào KCN Cát Lái 2 thì va chạm với 1 xe máy do người phụ nữ điều khiển đi cùng chiều đang vượt lên khiến cả người và xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, kéo lê trên đường một đoạn. Nạn nhân bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Cô gái bị đâm chết trong khách sạn ở TP.HCM: Chiều 6/7, Nguyễn Thanh Duy (30 tuổi, quê Vĩnh Long) và chị N. (24 tuổi, quê Đồng Tháp) vào thuê khách sạn trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Do mâu thuẫn tình cảm, Duy dùng dao đâm cô gái chết tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm đến Công an phường An Lạc đầu thú. Cãi với vợ, vô cớ chém chết bà hàng xóm: Chiều tối 6/7, sau khi uống rượu xong, Phạm Minh Thanh (36 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre) cự cãi với vợ và đập phá tài sản trong nhà. Lúc này bà T.M.Tr. (58 tuổi, ngụ ấp 3, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại) đi ngang nhìn vào nhà thì bị Thanh cầm dao rựa xông ra cổng vô cớ chém vào người khiến bà T. tử vong. Chạy băng qua đường bé trai bị xe tải cán tử vong thương tâm: Vào khoảng 16h ngày 6/7, trên tuyến đường làng thuộc xóm 11, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cháu bé 8 tuổi chạy bộ băng qua đường thì bị xe tải tông trúng. Chiếc xe tải đã cuốn cháu bé vào gầm xe tử vong tại chỗ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. >>>Xem thêm video: Chạy băng qua đường bé trai bị xe tải cán tử vong thương tâm (Nguồn: Mạng XHGT).

